美國12歲童模仿TikTok酒精實驗 衣服瞬間起火全身重度灼傷

美國德州一名12歲男童因模仿TikTok實驗，將酒精倒入瓶中點燃，未料火勢並未完全熄滅，導致上衣瞬間起火，全身嚴重燒燙傷，目前仍在兒童燒燙傷病房接受治療。（圖擷自「GoFundMe」）

2025/09/02 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名12歲男童因模仿TikTok實驗，將酒精倒入瓶中點燃，未料火勢並未完全熄滅，導致上衣瞬間起火，全身嚴重燒燙傷，目前仍在兒童燒燙傷病房接受治療。

綜合外媒報導，德州科爾曼（Coleman）12歲的巴拉德（Caden Ballard）與哥哥日前在家中滑TikTok平台時，看到一段「酒精瓶燃燒」實驗影片，於是興起模仿念頭。巴拉德透露，「我們把酒精倒進瓶子裡點火，看著火焰往上竄，當時覺得很酷。」

沒想到火焰表面上似乎熄滅後，哥哥要他將瓶子拿去丟掉，巴拉德一接手，衣服立刻被殘留的火苗點燃。由於異丙醇（Isopropyl alcohol）燃燒時火焰可能呈現無色，當時2人完全沒察覺危險，導致火勢瞬間延燒到巴拉德的臉部、胸口、手臂與腹部，造成二到三度燒燙傷，面積達身體的11％。

事發當時男童母親克莉絲蒂娜（Christina）正在屋外，直到鄰居聽到男童報警求助才趕來通報，她衝回家當場嚇傻，「他整個臉、胸、手臂、腹部都被燒傷，皮膚彷彿被融化了。」

幸好巴拉德的哥哥臨危不亂，立刻將弟弟的衣服扯掉，並大喊要他「停止、趴下、滾動」滅火，才避免傷勢進一步惡化，母親說，「我每天都感謝上帝，哥哥能鼓起勇氣伸手把他從火裡拉出來。」

巴拉德緊急送往達拉斯燒燙傷中心接受手術，後續將轉往加爾維斯頓（Galveston）兒童燒燙傷病房接受長期治療與復健。他的家人在募資平台GoFundMe發起募款，協助支付龐大的醫療費與生活開銷。

克莉絲蒂娜呼籲其他家長，務必提醒孩子切勿隨意模仿網路影片，「你永遠不知道孩子看見的東西，哪一天會讓他進醫院，甚至更嚴重。這次我們雖然不幸，但也算幸運，因為結果可能更糟。」

