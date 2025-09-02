以襲加薩致31死 國際學者指控實施種族滅絕

以色列1日對加薩發動攻擊，造成至少31人死亡。（美聯社）

2025/09/02 09:40

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據加薩衛生官員稱，以色列1日對加薩發動攻擊，造成至少31人死亡。一些種族滅絕學者指責以色列實施種族滅絕，但以色列強烈否認該指控。

根據美聯社報導，加薩醫院表示，1日至少有31人死於以色列砲火，其中超過一半是婦女和兒童。

請繼續往下閱讀...

這些死者中有13人亡於加薩市。在加薩市西北部避難的醫務人員埃萊（Saeed Abu Elaish）說，加薩市又經歷1個無情的夜晚。

以色列將傷亡歸咎於哈瑪斯，主張該武裝組織在人口稠密地區活動。

根據加薩衛生部統計，已有6萬3557名巴勒斯坦人在加薩戰爭中喪生，另有16萬660人受傷。衛生部在統計中沒有區分平民和戰鬥人員，但聲稱婦女和兒童約佔死者總數一半。

國際種族滅絕學者協會1日表示，以色列正在加薩實施種族滅絕。該協會1項決議稱，以色列在加薩的政策和行動符合種族滅絕法律定義、危害人類罪和戰爭罪。

該決議獲得了86%投票者支持。國際種族滅絕學者協會沒有公布投票具體細節。

以色列外交部稱指出，該決議「令法律界和學術標準蒙羞」。外交部強調，該裁定「完全基於哈瑪斯的謊言」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法