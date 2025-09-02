為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    2台男潛水魂斷沖繩 水下探險家解說海中「蛇洞」恐怖之處

    一名台籍遊客與一名居住在沖繩的台籍潛水教練，8月31日潛水時不幸發身意外身亡。圖為潛水示意圖，非新聞當事人。（歐新社）

    一名台籍遊客與一名居住在沖繩的台籍潛水教練，8月31日潛水時不幸發身意外身亡。圖為潛水示意圖，非新聞當事人。（歐新社）

    2025/09/02 08:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕兩名台籍男子8月31日在沖繩縣恩納村萬座海灘附近海域潛水失蹤，後來兩人被發現在水深約30公尺的海底洞窟之中，兩人送醫急救後仍不幸身亡。當地水下探險家表示，事故現場是地形十分蜿蜒複雜的「蛇洞」，若沒有洞窟潛水經驗或資格就貿然前往，會相當危險。

    綜合日媒報導，對沖繩海域十分熟悉的水下探險家廣部俊明提到，事故當地的「蛇洞」特徵是入口一進去就蜿蜒曲折，所以才以「蛇」為名，雖然深度不算太深，但仍然是非常危險。

    廣部俊明指出，由於洞窟底部的沙子顆粒非常細小，如果是潛水技術不太熟練的人進去蛇洞，洞內的沙子就會被攪動捲起，導致視線變差；而當能見度變差，就可能無法找到出口。

    廣部俊明表示，恩納村最有名的潛水景點「萬座夢幻洞」就在「蛇洞」旁邊，「萬座夢幻洞」只要是中等程度的潛水員就可以進入，從入口進入之後，一直就向前可以通向出口，可以像單行道一樣通行，但蛇洞不一樣，進入之後必須循原路折返。

    此事件發生在8月31日，張姓男子與3名親友赴沖繩度假，載有張男等人的潛水船當天下午從恩納村瀨良垣漁港出發，於下午1點45分左右抵達萬座海灘北方約800公尺處，在居住於當地的24歲台籍潛水教練帶領下，一行共5人開始潛水，不過張男與潛水教練在水深約30公尺的海中洞窟中，因不明原因失蹤。

    後續張男的3位親友由另一間潛水店的教練帶領並浮出海面，但張男與潛水教練在下午5點30分左右才在海中洞窟中被發現，此時距離潛水行程開始時已經過了3個半小時，兩人被送醫急救後仍不治身亡。

