國際
    首頁　>　國際

    稱委內瑞拉被美國8艦1200飛彈鎖定 馬杜洛斥「血腥威脅」

    委內瑞拉總統馬杜洛1日聲稱，美軍有8艘軍艦，配備1200枚飛彈鎖定委國，譴責由美國發出的「血腥威脅」。（法新社）

    2025/09/02 07:53

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普為了因應來自拉丁美洲販毒集團的威脅，不斷向南加勒比海地區部署軍艦及兵力，並指責委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團。馬杜洛1日聲稱，美軍有8艘軍艦，配備1200枚飛彈鎖定委國，譴責由美國發出的「血腥威脅」。

    綜合外媒報導，馬杜洛1日在委國首都卡拉卡斯（Caracas）跟國際媒體的會晤強調，美國8艘軍艦配備1200枚飛彈，以及1艘潛艦鎖定委內瑞拉，並指出：「這是過去100年來我們（南美洲）大陸面臨的最大威脅。」

    馬杜洛提到，為了應對最大程度的軍事壓力，已經宣布最高層級戰備狀態，藉此保衛委內瑞拉，並直言美國此次部署行動是一種過度、不合理也不道德的血腥威脅。馬杜洛已在委內瑞拉邊境部署軍隊，呼籲民眾加入民兵組織，聲稱已有超過800萬人登記為後備役部隊，同時也要加強對委內瑞拉領海的巡邏行動。

    美國國防官員向《美聯社》透露，有3艘載有超過4000名水手與陸戰隊員的兩棲突擊艦將在本週進入該地區。目前美國海軍在加勒比海已部署兩艘神盾驅逐艦，包括「格雷夫利號」（USS Gravely）以及「賈森·鄧漢號 」（USS Jason Dunham）；在拉丁美洲附近海域部署了「桑普森號」（USS Sampson）驅逐艦以及「伊利湖號」（USS Lake Erie））巡洋艦，在當地的軍事存在預計將持續擴大。

