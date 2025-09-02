為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上合峰會宣言未提俄烏戰爭　烏克蘭：俄外交失敗

    2025/09/02 03:03

    〔中央社〕烏克蘭外交部今天表示，上海合作組織（SCO）峰會宣言未提及俄羅斯對烏克蘭的戰爭，顯示俄國外交行動失敗。

    上海合作組織8月31日至9月1日在天津召開峰會，與會領袖簽署天津宣言。上合組織10個成員國包括俄羅斯、白俄羅斯、中國、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克與烏茲別克。

    烏克蘭外交部今天發出聲明說，天津宣言未提及俄烏戰爭，值得關注，「如此重要的文件未提及歐洲自二次世界大戰以來最大規模的侵略戰爭，卻提到世界上其他多起戰爭、恐怖攻擊和事件，令人訝異」。

    聲明還說，上合組織峰會宣言中沒有提及俄烏戰爭，顯示俄國外交行動失敗，並稱克里姆林宮力圖將國際社會描繪成在俄侵烏一事的評估上存在分歧，並強加「歐洲與北美以外的國家在俄烏戰爭起因、後果及終戰方式方面對俄持正面看法」的論述，但卻再次受挫。

    烏克蘭外交部重申立場說，所有愛好和平的國家在評估俄侵烏一事時必須遵守國際法和聯合國憲章規範，「鑒於中國在國際地緣政治中的重要角色，我方將歡迎北京基於對聯合國憲章的尊重，在促進烏克蘭和平方面扮演更積極的角色」。（編譯：盧映孜）1140902

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播