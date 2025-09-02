金正恩搭火車訪中 是否舉行中俄朝三方會談備受矚目

北韓國務委員會委員長金正恩1日下午搭乘專用列車，從平壤啟程前往中國訪問。圖為金正恩2019年6月訪中，與中國國家主席習近平會晤。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩1日下午搭乘專用列車，從平壤啟程前往中國，預定2日下午抵達北京，3日出席在天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利80週年紀念活動。這是金正恩掌權以來第5次訪問中國，屆時是否將舉行中俄朝三方會談，備受外界矚目。

綜合韓聯社與朝鮮日報等南韓媒體報導，金正恩列車「太陽號」可能在中國遼寧省丹東市火車站，受到中方高層人士迎接。消息人士透露，丹東警備已大幅加強；日本日經新聞也報導，不僅靠近鴨綠江的酒店，就連10公里開外的部分設施，也限制人員入住。丹東火車站還公告，1日晚間開往北京的客運列車將暫停行駛。

金正恩此前曾4次訪中，其中2018年3月和2019年1月搭乘火車，2018年5月和6月則搭乘專機「蒼鷹1號」。若按照2019年的訪中列車路線，列車將經由平壤至新義州路段（225公里）後抵達朝中邊境，通過鴨綠江朝中友誼橋進入中國。

之後，列車可能行駛丹東至北京路段，行程共1133公里，途中經過瀋陽、山海關、河北省唐山市和天津。若從平壤開始計算，列車將行駛1300多公里。

金正恩抵達丹東後，中國將派出哪位高層官員出面迎接，備受外界關注。2018至2019年金正恩訪中時，4次均由時任中共中央對外聯絡部部長宋濤親自迎接，但現任中聯部部長劉建超落馬傳聞纏身，外界推測，可能由中聯部副部長或外交部副部長級官員前往迎接，但也不排除部長級官員出面的可能性。

據報導，金正恩抵達北京後，將進駐釣魚台國賓館。北京火車站和釣魚台國賓館附近已提高警備層級，火車站對面的酒店等附近地區還張貼「9月2日禁止在此停車」的告示。

另有預測指稱，金正恩抵達北京後，可能當天就與俄羅斯總統普廷舉行雙邊會談。此前消息則稱，中國國家主席習近平預定2日與普廷舉行會談，朝俄會談可能在中俄會談之後，但也不排除中俄朝3國元首會談的可能性。

中國部分官方媒體賦予金正恩訪中「首登多邊舞台」、「1959年以來北韓最高領袖首次出席閱兵儀式」等重要意義，並強調「朝中俄元首首次在同時同地聚首」。俄羅斯媒體還引述克里姆林宮高層報導，在9月3日的閱兵儀式上，金正恩和普廷將分別坐在習近平的左右兩側。但北京外交消息人士認為，中國是否會舉行3國會談，樹立可能對北京產生不利影響的朝中俄與韓美日的對立局面，仍有待觀察。

