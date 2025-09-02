薪資是中國3倍 韓媒：北韓移工更愛俄羅斯

北韓與俄羅斯的合作日趨密切，圖為北韓最高領袖金正恩慰勉派往俄國作戰的人民軍士兵。（法新社檔案照）

2025/09/02 06:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓統一研究院1日發佈的報告指出，近2年來，北韓移工偏好的外派目的地，已經從中國轉為俄羅斯，理由是俄國的薪酬較高，且因烏克蘭戰爭需要大量人力。

南韓韓聯社報導，報告引述中國境內的對朝經商人士透露，2023年底北韓重新開放國境後，更多移工等待前往俄羅斯務工，而非中國。俄國曾參與國際社會對朝制裁，一度遣返北韓移工，後因武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發而暫停。

而在北韓重新開放國門後，積極向俄國靠攏，外派俄國的北韓移工又重新增加。

分析認為，北韓移工更傾向於外派至俄國，是因為在俄國務工的薪酬，遠高於中國。北韓移工在俄國工作的平均月薪約1000美元（約3萬台幣），但在中國的平均月薪僅約300美元（約9192台幣）。

統一研究院認為，由於俄烏戰爭導致俄國境內人力嚴重外流，加上俄國還將推進佔領區的重建工作，因此人力需求長期存在，北韓有可能成為俄國的長期人力資源補給站。

今年6月，日本放送協會（NHK）披露，北韓考慮派遣2.5萬名移工，前往俄國中部韃靼斯坦共和國阿拉布加經濟特區的無人機製造商，協助提高產量以交換無人機操作訓練。

報導指出，俄國全面入侵烏克蘭後，不斷增加無人機產量，與北韓之間的軍事合作也持續深化。雙方也簽署全面戰略夥伴關係條約，承諾在緊急情況下提供軍事援助，平壤隨後派遣部隊前往俄國助戰。

