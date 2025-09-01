「很快就沒人為你報導新聞！」全球250家媒體抗議以色列殺害記者

33歲的自由新聞工作者達加（Mariam Dagga），8月25日在以色列對加薩走廊納瑟醫院的攻擊行動中喪生。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕包括卡達半島電視台（Al Jazeera）等全球逾70國的250多家媒體，1日透過各自官網公開抗議以色列在加薩走廊的戰事造成大批記者喪命。「國際種族滅絕學者協會」（IAGS）則指控，以色列在加薩的行為構成「種族滅絕」。

據「無國界記者組織」（RSF）統計，自以色列為報復巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」2023年10月7日的攻擊、而對加薩走廊展開軍事行動以來，已有約220名新聞工作者喪生。

就在這場抗議行動的1週前，有5名記者在以色列對加薩南部城鎮汗尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院的空襲行動中喪命，包括為半島電視台、美聯社及路透工作的媒體人。8月稍早，另有6名記者死於以色列對加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）外的空襲。

以色列辯稱針對納瑟醫院的攻擊目標是哈瑪斯的攝影機、對記者不幸罹難表示遺憾，但仍引發國際社會強烈譴責，即使是做為以色列重要盟友的美國總統川普，也表達不滿。

RSF秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）發表聲明指出：「按照以色列軍隊在加薩殺害記者的速度，很快就沒人能為你報導新聞了。」

RSF表示，參與此次官網首頁抗議行動的媒體，包括半島電視台、英國「獨立報」（The Independent）、法國「十字架日報」（La Croix）及「人道報」（L'Humanite）、德國「日報」（TAZ）及「法蘭克福評論報」（Frankfurter Rundschau）等。

RSF聲明說，參與1日抗議行動的媒體，「要求結束以色列針對加薩記者犯下罪行不受懲罰的現象、緊急疏散尋求離開加薩的記者、允許外國媒體獨立進入加薩。」

另一方面，全球頂尖學者組成的「國際種族滅絕學者協會」1日也壓倒性通過決議，認定以色列在加薩的作為已符合「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」的「種族滅絕」標準。該協會約有500名會員，參與表決的成員有86%支持這項決議。

