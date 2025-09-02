強制韭菜繳社保！習近平上合峰會卻豪擲數百億 中網翻牆怒轟「王八」

中國國家主席習近平。（歐新社）

2025/09/02 00:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國九三大閱兵前夕，上海合作組織峰會（上合峰會）在天津登場（8/31、9/1），包括印度、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦等約莫20國領袖出席，這場峰會被不少外媒視為中國國家主席習近平挑戰川普發動關稅戰引發世界動盪，尋求取代美國主導國際秩序。而習近平也於週一宣布，將豪擲數百億新台幣企圖拉攏上合成員國，引發各界關注。可中國國內自本月1日起實施強制民眾繳納社保，正值底層民怨越發沸騰之際，如今又聽聞習近平要「大撒幣」，紛紛炸鍋！

據中官媒《央視》報導，週一上午，上合成員國元首理事會第25次會議在天津梅江會展中心舉行，由習近平主持會議並發表重要談話。習近平宣布，中方計畫在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目，2025年結束前將向成員國提供20億人民幣（約新台幣86億）無償援助，並且未來3年對銀行聯合體成員新增發放100億元人民幣（約新台幣430億）貸款。

請繼續往下閱讀...

與此同時，中國9月1日起強制民眾繳納社會保險，引發民間強烈反彈，大批底層民眾抱怨工作已經難找，失業率狂飆、低薪欠薪事件頻傳，政府又要跟人民「搶錢」，民怨沸騰。值此之際，習近平竟然又要大撒幣拉攏他國，不少中國網友翻牆痛批「王八X的！勞動人民的血汗錢都養了這些個畜生！」、「老百姓是做什麼孽了？」、「X他媽的，一邊是經濟下行，養老金被挪用；一邊幾十億、上百億地援助貸款……這是什麼？這是真正的漢奸！」、「交社保給它撒幣用嗎？」、「這才是真正的反華勢力，量中華之物力，結與國之歡心！」、「國家強大了，以前是別人來朝貢我們，現在我們去朝貢他們……」。

不過也有人調侃，「單從數字上看，遠不如前些年的手筆大」、「這次撒的不多啊，地主家也沒有餘糧了嗎？」、「撒少了，再加兩個0」、「現在經濟差，不然大筆一揮就是20億美金援助」、「看來真已經山窮水盡了，才20億毛幣啊」、「20億確實有點小氣了，100億貸款也就最多修200公里路」、「啥情況？這麼點？沒錢了？」、「才20億？不夠塞牙縫的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法