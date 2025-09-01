環保少女童貝里乘船再闖加薩 受強風影響被迫返航

瑞典「環保少女」童貝里等倡議人士昨天乘船試圖載著人道援助物資從西班牙前往加薩，但因為地中海強烈風勢被迫返航。（路透）

2025/09/01 22:44

〔中央社〕瑞典「環保少女」童貝里等倡議人士昨天乘船從西班牙巴塞隆納啟航，試圖載著人道援助物資前往加薩，但主辦單位今天表示，童貝里一行人因為地中海強烈風勢被迫返航。

法新社報導，主辦單位「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）指出，大約20艘船隻昨天從巴塞隆納啟航，旨在以哈戰爭期間「開闢人道走廊，終結對巴勒斯坦人民持續的種族滅絕」。

「全球堅毅船隊」提及，但「由於天候不佳，我們先進行海上試航，隨後返回（巴塞隆納）港口，以等待風暴平息」。

這支船隊懸掛巴勒斯坦旗幟，船上載有數百人，其中包括來自數十個國家的倡議人士，如愛爾蘭演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）及西班牙演員愛德華費南德茲（Eduard Fernandez）。

今年6月，童貝里（Greta Thunberg）曾與12名倡議人士搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，但遭以色列軍方攔截扣押，後來被以色列驅逐出境。

