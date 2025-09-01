奧地利阿爾卑斯山區牛群踩踏健行者 1老翁傷重不治

一名老翁在奧地利阿爾卑斯山區健行時遭到牛群踩踏傷重不治身亡，當地民眾會在夏季時在山上放牧牛隻，但攻擊致死事件相當罕見。（路透）

2025/09/01 22:40

〔中央社〕奧地利警方今天表示，一名老翁及妻子在阿爾卑斯山區的森林道路健行遛狗時遭到牛群踩踏，老翁傷重不治身亡。

法新社報導，致命的牛隻攻擊事件在奧地利相當罕見，該國山區是熱門旅遊景點，夏季這裡會自由放牧牛群。

請繼續往下閱讀...

警方指出，昨天下午事發當時，高齡85歲的老翁與其82歲伴侶正徒步前往奧地利斯蒂利亞省（Styria）一間山中小屋。

當地警方發言人藍姆（Markus Lamb）告訴法新社：「一對來自維也納的退休夫妻與他們的狗當時正走在所謂奧地利小屋（Austria hut）下方不遠處，他們突然遭一個包含3頭小牛在內有9隻牛的牛群衝撞，並因此重傷。」

這對夫妻隨後被送醫急救，但老翁在接受緊急手術前不久便在薩爾斯堡（Salzburg）的醫院傷重不治。

當地檢察官正調查這起攻擊事件的確切情況，並等待驗屍結果。

奧地利十年前發生一起致命的牛隻攻擊事件後，奧國政府便為健行者發布「行為準則」指南，內容包括建議與牛隻保持距離，還有遛狗時不要讓牽繩放太長，但若遭襲擊應鬆開牽繩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法