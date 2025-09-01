接班不成低調近3年 胡春華曝光度上升引聯想

中國全國政協副主席胡春華，日前代表中共中央，視察雅魯藏布江大壩工程，引發外界聯想。（美聯社）

2025/09/01 22:31

〔中央社〕曾被內定為中共第6代領導人卻未能接班、中共20大黯然退出政治局的中國全國政協副主席胡春華，儘管在習近平治下始終低調，但動向仍備受關注。其中，他日前代表中共中央，視察規模遠高於三峽大壩的雅魯藏布江大壩工程，就不免引發外界聯想。

藉由2012年11月中共18大，習近平成為中共總書記及第5代領導人，當時被視為接班人的胡春華也進入政治局，成為第2年輕的政治局委員（僅次於孫政才），並接任廣東省委書記；但2017年10月的中共19大，胡春華原地踏步並未升任政治局常委，且只接任排名第3的國務院副總理，外界即預感其接班之路出現阻礙。

請繼續往下閱讀...

2022年10月的中共20大，習近平一如預期三連任總書記，胡春華卻不進反退，未能連任政治局委員，大出各界意料，翌年也只轉任被視為「養老缺」、排名第2的全國政協副主席，使胡春華被外界戲稱為「廢太子」，未來仕途也被各界看淡。

近3年過去，胡春華一直低調處事，更不忘言必稱習近平，外界也只能從中國官媒一些零星的官式報導，得知他主持一些例行性會議、赴外地調研，或代表出席他國元首就職。然而，他的動向始終受到各界矚目，特別是海外的中文政論圈及部分媒體。

例如，胡春華曾於2024年9月中率領全國政協農業和農村委員會專題視察團，前往內蒙古進行「民主監督性視察」。由於他曾在2009至2012年擔任內蒙古自治區黨委書記，此行隨即引發諸如「聯絡舊部」的聯想。

然而，胡春華同年10月初便發表署名文章，公開稱頌習近平不久前出席全國政協成立75週年大會發表的講話，內容「高屋建瓴、思想深邃、內涵豐富」，具有很強的「政治性、思想性、指導性、針對性」，「我將深入學習領會、不折不扣貫徹落實」。

儘管言必稱習近平，但胡春華的行程仍持續被外界放大檢視。例如，同在2024年12月，胡春華便代表中國出席在西班牙馬德里舉行的「2024從都國際論壇」，並宣讀習近平的賀信及發表演講。當時有評論認為，以往代表中方出席及演講的都是國家副主席，王岐山、韓正均曾出席，而胡春華破例代表中方出席，似乎不太尋常。

進入今年，海外流傳出不少諸如習近平權力不穩、健康欠佳的傳言，各種可能讓權、接班甚至「兵變」的說法不一而足，而胡春華的名字總是會出現在這些傳言當中。再結合他近來出席的一些行程，引起的揣測不減反增。

日前出席西藏自治區成立60週年活動、並擔任中央代表團副團長之一的胡春華，8月22日便率分團視察雅魯藏布江下游水利發電工程及川藏鐵路工程。由於兩者都被中國官方列為重大工程，其中雅魯藏布江工程的大壩和蓄水規模都遠大於三峽大壩，成為當天視察西藏最受矚目的分團，也再度讓胡春華成為關注焦點。

相隔5天，胡春華8月27日又現身吉林長春，代表出席第15屆「中國─東北亞博覽會」開幕式並致詞。外界發現，胡春華曾在2019年8月就曾出席這一博覽會，當時他擔任國務院副總理，且仍有中共政治局委員身分。有評論認為，全國政協副主席的重要性完全無法比擬國務院副總理，為何這次會由胡春華前往，有待推敲。

中共20屆四中全會將於10月召開，據公開說法，會議屆時除政治局的例行報告外，還將研究「十五五」規劃內容。而依慣例，這場會議也可能會議決一些因被查落馬而產生的人事變動，也依例會出現更多人事更迭的各路傳聞及揣測，包括胡春華在內。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法