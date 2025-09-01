為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    反制西方承認巴勒斯坦國 傳以色列評估併吞約旦河西岸

    圖為以色列部隊在約旦河西岸希伯崙巡視景象。（路透）

    圖為以色列部隊在約旦河西岸希伯崙巡視景象。（路透）

    2025/09/01 21:41

    〔編譯林家宇／綜合報導〕據《路透》引述以色列官員說法，特拉維夫政府為應對法國及其他國家承認巴勒斯坦國的主張，正評估併吞實質由該國掌控的約旦河西岸地區。據以國內閣核心圈成員透露，這項關於「以色列主權擴張至約旦河西岸」的議題已納入8月31日國家安全內閣議程中。

    不過，關於併吞時間點以及是否限於以色列屯墾區或是約旦河谷等特定區域尚不明確。可以確定的是任何有意併吞約旦河西岸的作為將引發來自巴勒斯坦、阿拉伯國家和西方國家的廣泛譴責，目前也不清楚川普是否支持傳聞中的計畫。以總理納坦雅胡先前對猶太屯墾區和約旦河谷的併吞主張，在2020年為了與阿拉伯聯合大公國和巴林等阿拉伯國家達成關係正常化的「亞伯拉罕協議」而棄置。

    約旦河西岸為以色列在1967年「六日戰爭」擊敗阿拉伯聯軍後所奪取的領土之一。即便1995年由美國斡旋簽署的「奧斯陸第二協議」，將約40％地區的日常民政事務交由巴勒斯坦自治政府（PA）負責，以國迄今在安全和軍事上仍具備對全約旦河西岸的實質控制權。

