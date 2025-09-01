為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    印尼直升機婆羅洲上空失聯 8人下落不明當局搜救中

    印尼東印尼航空公司所屬的一架直升機，今天傳出失聯消息，機上共有8人，搜救人員已展開搜救行動。（圖擷自Eastindo Air官網）

    2025/09/01 20:59

    〔中央社〕一架直升機今天在婆羅洲（Borneo）失聯，印尼班加馬市（Banjarmasin）搜救機構負責人表示，機上載有2名機組員及6名乘客共8人，當局已展開搜救。

    法新社報導，這名負責人還說：「我們的搜救行動將自事發日起持續7天，我們希望今天就能找到失聯者，也期盼所有人平安無事。」

    這架直升機屬於包機公司東印尼航空（Eastindo Air）所有。

    美聯社報導，今天上午8時46分，這架空中巴士（Airbus）BK117 D-3型直升機自印尼南加里曼丹省（South Kalimantan）哥打巴魯縣（Kotabaru）的機場起飛。

    直升機原定上午10時15分抵達中加里曼丹省（Central Kalimantan）的帕朗卡拉雅市（Palangkaraya），卻在起飛後8分鐘失聯。

    印尼擁有成千上萬座島嶼，高度仰賴航空運輸，但飛航安全紀錄不佳，近幾年數度發生嚴重空難。

    婆羅洲擁有世界最大的雨林之一，全境由印尼、馬來西亞及汶萊3國管轄，印尼稱婆羅洲為加里曼丹島（Kalimantan）。

