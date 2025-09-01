為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭前國會議長遇刺 官員指控俄情報單位涉案

    烏克蘭前國會議長帕魯比上週六遭槍手當街射殺，烏克蘭國家警察今日發布了兇手被逮捕的照片。（法新社）

    烏克蘭前國會議長帕魯比上週六遭槍手當街射殺，烏克蘭國家警察今日發布了兇手被逮捕的照片。（法新社）

    2025/09/01 21:24

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）上週六遭槍手當街射殺，兇嫌逃亡不久後落網。烏克蘭官員今（1）日表示，這應是一起買凶殺人案，且俄羅斯情報單位涉嫌參與。

    《路透》報導，烏克蘭國家警察總長維希夫斯基（Ivan Vyhivskyi）在臉書發文說，槍手當天偽裝成一名外送員並對著帕魯比連開8槍，「他花了很多時間準備、觀察、計畫，最後扣下扳機......有俄國勢力參與。」

    烏克蘭國家安全局（SBU）在該地區的主管歐尼希成柯（Vadym Onyshchenko）指出，這起案件看起來像買兇殺人，他在SBU公布的一份聲明中說：「我們有情報表明，俄羅斯聯邦的情報單位可能參與了這起凶殺案的規劃。」

    帕魯比曾領導烏克蘭2013年到2014年的親歐盟示威活動，該場活動導致親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）倒台，他後來在2016年到2019年期間擔任國會議長。

    他也曾在2014年時擔任烏克蘭國安國防委員會秘書，當時俄羅斯併吞了克里米亞，背後有俄羅斯支持的烏東分離主義分子也與烏克蘭發生衝突。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播