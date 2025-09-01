烏克蘭前國會議長遇刺 官員指控俄情報單位涉案

烏克蘭前國會議長帕魯比上週六遭槍手當街射殺，烏克蘭國家警察今日發布了兇手被逮捕的照片。（法新社）

2025/09/01 21:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）上週六遭槍手當街射殺，兇嫌逃亡不久後落網。烏克蘭官員今（1）日表示，這應是一起買凶殺人案，且俄羅斯情報單位涉嫌參與。

《路透》報導，烏克蘭國家警察總長維希夫斯基（Ivan Vyhivskyi）在臉書發文說，槍手當天偽裝成一名外送員並對著帕魯比連開8槍，「他花了很多時間準備、觀察、計畫，最後扣下扳機......有俄國勢力參與。」

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國家安全局（SBU）在該地區的主管歐尼希成柯（Vadym Onyshchenko）指出，這起案件看起來像買兇殺人，他在SBU公布的一份聲明中說：「我們有情報表明，俄羅斯聯邦的情報單位可能參與了這起凶殺案的規劃。」

帕魯比曾領導烏克蘭2013年到2014年的親歐盟示威活動，該場活動導致親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）倒台，他後來在2016年到2019年期間擔任國會議長。

他也曾在2014年時擔任烏克蘭國安國防委員會秘書，當時俄羅斯併吞了克里米亞，背後有俄羅斯支持的烏東分離主義分子也與烏克蘭發生衝突。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法