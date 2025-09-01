俄印中愈靠愈近！前國安顧問痛批川普「毀掉美國數十年努力」

曾是川普國安顧問的波頓，痛批川普的作為讓印度、俄羅斯都與中國愈靠愈近。（路透）

2025/09/01 19:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國「上海合作組織」峰會進行之際，美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）向英國《天空新聞》表示，這場峰會被廣泛視為俄羅斯總統普廷、印度總理莫迪與中國國家主席習近平之間關係加強的展現，直指在川普任內，「整個局面正在崩塌」。

在川普第一任期內擔任國安顧問的波頓，毫不諱言中國「上合會」的重要性，「目前有很多壞消息，很少有好消息」。波頓直言，事態發展顯示川普重返白宮以來的政策所造成的損害，尤其是毀掉美國對印度「數十年的努力」。

波頓解釋：「西方國家（尤其是美國）幾十年來一直試圖讓印度擺脫冷戰時期對俄國的依戀，包括向俄國採購尖端武器，並警告中國所構成的危險，川普在過去一週基本上顛覆了這一切。」他說，由於各種原因，川普「又讓印度重新回到俄國身邊，並與中國走得更近，這毀了數十年來試圖改變這種關係的努力」。

波頓表示，他不是說這個問題無法解決，但需要大量的工作，「我認為短期內不會有進展」。他指出，川普決定無視莫迪眼中與美國的密切談判，下令對印度徵收高額關稅，這是冒犯印度的因素之一。

另一方面，在談到普廷和川普阿拉斯加峰會的影響及烏克蘭和平前景時，波頓表達出悲觀情緒，「我認為烏克蘭和平的可能性，現在可能比阿拉斯加峰會之前更糟，普廷真的逃脫了謀殺的懲罰，整個局面正在崩塌」。

波頓表示，無論川普在阿拉斯加對普廷說了什麼，普廷都置之不理，遇襲的烏克蘭平民人數增加，俄國的軍事攻擊沒有減少、也沒有做出任何讓步。他直言，美國總統已被俄國總統羞辱，他也相信川普現在會放棄維護烏克蘭和平的努力。

