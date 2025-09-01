日媒報導食藥署預告全面解禁福島5縣食品 配圖罕見用「台灣國旗」

日本時事通信報導出現中華民國國旗。（翻攝自日本雅虎新聞）

2025/09/01 19:07

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕食藥署預告將全面取消針對日本福島5縣食品的進口管制，今天受到日本媒體高度重視，也獲得日本網友一波感謝。有趣的是，日本時事通信電子版報導此則新聞時，使用了中華民國國旗，而日本共同社則用了總統府；在中共高調慶祝93抗戰勝利80週年彰顯「正統性」的敏感時機，日媒的報導不免引人遐思。

台灣在2011年311核災後全面禁止福島、茨城、櫪木、群馬和千葉5縣食品進口，2022年解除部分品項，2024年大幅鬆綁，但仍有部分品項須檢附放射性物質檢查報告或產地證明。

食藥署預告將取消雙證管理、100%逐批檢驗，調整為回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，最快年底上路。

日本媒體今天均報導這項預告全面解禁的消息，在網路上獲得大批日本網友叫好，感謝台灣根據科學的基礎做出正確判斷。

有趣的事，時事通信的新聞配圖竟然罕見地出現青天白日滿地紅國旗；即使台日友好，台灣的國旗也很少登上日本媒體，主要是過於敏感，尤其容易招惹中共抗議，所以一般報導若提到台灣，通常會使用敏感度較低的總統府。不過，日本民間對青天白日滿地紅國旗的接受度極高，有的雜誌還會故意在報導中以國旗來強調台灣的品牌區隔。

