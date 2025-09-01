印尼之怒！國會自肥引爆6死衝突 軍隊進駐首都鎮壓

印尼反國會自肥示威升級為6死衝突，當局出動軍隊鎮壓。圖為軍隊進駐首都雅加達國會大廈，氣氛肅殺。（法新社）

2025/09/01 19:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場因印尼國會議員奢華津貼引爆的抗爭，已演變成血腥衝突，至今至少造成6人死亡，並迫使新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）下令軍隊進駐首都雅加達。這場印尼自普拉伯沃上台以來最嚴重的動亂，導火線是一段警察駕車輾斃平民的影片，徹底點燃了民眾對國家暴力與精英腐敗的滔天怒火。

《法新社》報導，示威最初因國會議員高達雅加達最低工資10倍的住房津貼而起，但8月28日晚間，一段精銳準軍事警察部隊的車輛，輾過21歲共乘機車駕駛庫尼亞萬（Affan Kurniawan）的影片在網路上瘋傳，讓和平示威瞬間變調。民眾的怒火從國會轉向警方，抗爭迅速從雅加達蔓延至全國各大城市，並爆發激烈衝突。

請繼續往下閱讀...

首都戒嚴？軍警狙擊手進駐

面對失控情勢，當局採取了強硬手段。1日，軍隊被部署至雅加達市區，數百名士兵進駐國家紀念碑，並駐守在總統府外。警方則在首都各處設立檢查站，與軍方一同巡邏，甚至在關鍵地點部署了狙擊手。雅加達的學校已改為線上授課，公務員也被要求在家工作，昔日擁擠的交通陷入停滯，全城彷彿進入準戒嚴狀態。

普拉伯沃為此已取消本週前往中國參加閱兵的行程。他1日前往醫院探視受傷的警察，卻藉機批評示威者：「法律規定，如果你想示威，就必須申請許可…且必須在下午六點結束。」此番言論引發漠視民意的批評。

一名60歲的小販蘇瓦迪（Suwardi）對《法新社》表示：「我們總是被欺騙。這就是人們憤怒的原因。因為他們從未滿足我們的要求。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法