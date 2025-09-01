為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    瑞士18所醫院打團體戰 攜手建資安中心禦駭客攻擊

    瑞士18所醫院診所最近成立國家醫療機構網路安全協會，建立針對醫院網路攻擊的預警系統。（示意圖，路透）

    2025/09/01 19:53

    〔中央社〕醫院擁有大量機密敏感的病患個人資料，是網路犯罪分子眼中的重要目標。醫院的資安維護工作不只保護個資，也能維護救生設備與器材的安全。瑞士18所醫院診所最近成立國家醫療機構網路安全協會，守護病患與醫療系統安全。

    根據瑞士聯邦政府2024年報告統計，向警方報案的網路犯罪案件共5萬9034起，年增逾35%。其中有多起醫院和醫療機構的網路攻擊事件，包括駭入病患資料和關鍵基礎設備的嚴重案件。報告顯示此類案件數量顯著增加。

    國家醫療機構網路安全協會8月29日成立，首任會長丁克（Erik Dinkel）書面回覆瑞士媒體表示，駭客長期攻擊瑞士醫院資訊部門，而醫院直至目前對此問題仍然行動不足。

    協會發布新聞稿表示，這個協會是瑞士第一個全國性醫院網路安全倡議，並在聯邦政府建議下促成，參與者包括各地大學醫院、州立醫院及瑞士各地區診所。為全國建立針對醫院網路攻擊的預警系統，有助醫院和診所在駭客計畫性攻擊下相互支持。目標是使醫院儘早發現，更全面應對網路攻擊。

    此外，各大醫院共用安全系統，流通網路威脅資訊。協會也將制定統一的網路安全標準，可共同採購網路安全解決方案，除資訊共享外，也可降低採購成本。

    近年瑞士的網路犯罪不僅大幅增加，且手法多樣化，目前以網路詐欺和個人身分盜竊為最大宗，網路釣魚攻擊與濫用線上支付系統次之，再來是網路性侵害、網路誹謗等。瑞士國家醫療機構網路安全協會的成立，可減少網路犯罪案的破口。

