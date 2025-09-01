為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    出訪保加利亞機場GPS疑遭俄干擾 馮德萊恩專機降落靠紙本地圖

    歐盟執委會主席馮德萊恩專機8月31日降落保加利亞時，疑似遭俄國干擾GPS，迫使機師只能改用紙本地圖輔助降落。（路透）

    歐盟執委會主席馮德萊恩專機8月31日降落保加利亞時，疑似遭俄國干擾GPS，迫使機師只能改用紙本地圖輔助降落。（路透）

    2025/09/01 18:51

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《天空新聞》及《路透》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩8月31日訪問保加利亞期間，所乘坐的專機在降落時疑似遭到俄羅斯干擾導航，導致機師只能改用紙本地圖執行降落，所幸一切順利。

    報導引述3名知情官員披露，事發於8月31日下午，馮德萊恩專機從波蘭華沙前往保加利亞中部城市普羅夫迪夫（Plovdiv），準備與保國總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）會面、並前往視察當地一間彈藥工廠，但在降落時機場的電子導航系統遭到干擾。

    據了解，普羅夫迪夫機場整個範圍的GPS定位一片空白，迫使馮德萊恩專機在上空盤旋1小時，之後機師決定利用紙本地圖輔助降落。

    一位歐盟發言人證實，可以確認存在GPS干擾情況，「我們從保加利亞當局收到訊息，他們懷疑這次公然干擾是俄國所為。我們深知威脅和恐嚇是俄國敵對行動的慣用伎倆」。

    該發言人還強調，此事將進一步強化歐洲加強國防實力和支持烏克蘭的堅定決心，「這起事件凸顯主席此次訪問前線成員國的緊迫性，她在那裡親眼目睹來自俄國及其代理人的日常威脅。歐盟將繼續投資於國防和歐洲的戰備能力」。

    馮德萊恩抵達保國後也表示，俄國總統普廷沒改變過、亦不會改變，形容對方是掠奪者，強調只有透過強大嚇阻力才可遏制對方。她在當地視察過後，仍乘坐專機離開。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播