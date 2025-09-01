出訪保加利亞機場GPS疑遭俄干擾 馮德萊恩專機降落靠紙本地圖

歐盟執委會主席馮德萊恩專機8月31日降落保加利亞時，疑似遭俄國干擾GPS，迫使機師只能改用紙本地圖輔助降落。（路透）

2025/09/01 18:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《天空新聞》及《路透》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩8月31日訪問保加利亞期間，所乘坐的專機在降落時疑似遭到俄羅斯干擾導航，導致機師只能改用紙本地圖執行降落，所幸一切順利。

報導引述3名知情官員披露，事發於8月31日下午，馮德萊恩專機從波蘭華沙前往保加利亞中部城市普羅夫迪夫（Plovdiv），準備與保國總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）會面、並前往視察當地一間彈藥工廠，但在降落時機場的電子導航系統遭到干擾。

據了解，普羅夫迪夫機場整個範圍的GPS定位一片空白，迫使馮德萊恩專機在上空盤旋1小時，之後機師決定利用紙本地圖輔助降落。

一位歐盟發言人證實，可以確認存在GPS干擾情況，「我們從保加利亞當局收到訊息，他們懷疑這次公然干擾是俄國所為。我們深知威脅和恐嚇是俄國敵對行動的慣用伎倆」。

該發言人還強調，此事將進一步強化歐洲加強國防實力和支持烏克蘭的堅定決心，「這起事件凸顯主席此次訪問前線成員國的緊迫性，她在那裡親眼目睹來自俄國及其代理人的日常威脅。歐盟將繼續投資於國防和歐洲的戰備能力」。

馮德萊恩抵達保國後也表示，俄國總統普廷沒改變過、亦不會改變，形容對方是掠奪者，強調只有透過強大嚇阻力才可遏制對方。她在當地視察過後，仍乘坐專機離開。

