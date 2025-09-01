恐怖片！健身網紅玩命硬舉227公斤 「整個人對折」重摔

健身網紅NHOK挑戰硬舉500磅，但幾秒鐘後撐不住重量，整個人往後仰，身體儼然折成兩半，雙腳一軟重摔在地上。（圖翻攝自IG：nhokg_）

2025/09/01 20:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名健身網紅挑戰硬舉500磅（約227公斤）槓鈴，但幾秒鐘後撐不住重量，整個人往後仰，身體儼然折成兩半，雙腳一軟重摔在地上。驚悚影片曝光後引發熱議，至今累積超過2300萬人觀看。

來自加拿大安大略省（Ontario）西南部城市溫莎（Windsor）的健身網紅NHOK，在個人IG分享一段自己獨自挑戰硬舉500磅的影片，可以看到他舉起槓鈴後明顯吃力，整個身軀劇烈顫抖，但他沒有放下槓鈴的意思，繼續硬撐，結果腰桿整個折彎向後重摔，乍看就像整個人硬生生被折成兩半，NHOK頭部重擊地面，失去意識。

一旁的健友看到後趕忙上前查看狀況，還好NHOK很快就恢復意識，並且自行起身。這段恐怖的影片曝光後隨即引發熱議，至今已累積超過2344萬人次觀看、121萬人點讚。網友表示，「健身一定要量力而為，弄傷身體反而是本末倒置」、「請一定要知道何時該停止，不是無腦的想要增加重量」、「看起來好像整個身體被拆解」。

不過NHOK並未就此放棄，一個月後他又上傳影片，這次他拄著拐杖回到同一個健身房，再次挑戰相同重量的硬舉，但這次他學到教訓，找了同伴在旁協助，成功將槓鈴舉起後也馬上丟下，避免上次的意外再次發生。

一個月NHOK又回到同個地方挑戰相同重量的硬舉。（圖翻攝自IG：nhokg_）

