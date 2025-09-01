應對「台灣有事」經濟安保風險 日本政府將成立智庫加強分析情蒐

日本前經濟安全主管大臣小林鷹之提案在國家安全保障局（NSS）的架構下，新設一個具有經濟安全保障等綜合功能的智庫機構。圖為小林今年6月率團訪台。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/09/01

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本政府計畫在國家安全保障局（NSS）的架構下，新設一個具有經濟安全保障等綜合功能的智庫機構。該智庫將加強在重要技術、半導體等關鍵物資供應鏈方面的情報收集與分析能力。學者認為，其目的在於緩解「台灣有事」或「貿易紛爭」等經濟安保上的憂慮。

日本共同社昨天引述多名政府相關人士消息報導，日本政府將分階段設立經濟安保相關智庫，目前討論的方案包括第一階段由NSS做為指揮核心，推動與經濟產業省構想中的「經濟安保中心」及內閣府預定2026年度設立的尖端技術智庫「重要技術戰略研究所」整合。第二階段則對跨部會負責情報收集與分析人員及組織體制，進一步強化功能。

報導指出，新機構還將承擔官民合作的核心角色，並推動與友好國家智庫的國際協作。

任內積極推動此一方案的前經濟安保相小林鷹之，今天也在社群平台X回應這項消息指出，該計畫從發想到成形大約經過4年時間，主要是為加強日本的經濟情報收集分析能力。他還以美國知名智庫蘭德公司（RAND）為例表示，像這麼大的組織，最初也是由一個小型的組織開始。

小林為自民黨經濟安保推動本部的本部長，今年5月配合政府彙整「2025經濟財政運營與改革基本方針」，提出在NSS之下，設立一個綜合智庫以負責整體經濟安全。提案中強調加強經濟情報功能的重要性，並期待智庫可做為一個風險分析與公私部門資訊共享的平台。

日本在2014年仿照美國成立國家安全保障會議（NSC），而NSS則是其下的秘書處，負責跨省廳的政策整合。NSC原本著重外交和安保政策，2020年增加了經濟安保領域的項目。

隨著國際情勢變化，分析國內產業經濟安全面臨的風險並採取應對措施已成為迫切問題。內閣府預定2026年度成立「重要技術戰略研究所」，專注於經濟安保上的關鍵技術研究，而經產省則構想透過官民合作成立「經濟安保中心」，負責供應鏈相關訊息交流。

學者柯隆6月在日本經濟新聞的投稿中指出，NSS主導的新組織將涵蓋這些部會的智庫，並利用政府所持有的高度機密情報進行分析研究。

他並指出，該智庫將研究經濟安保風險的影響與對策，涵蓋主題包括網路攻擊導致重要基礎設施停擺、關鍵物資供應鏈中斷，以及傳染病擴散或自然災害造成社會混亂。

具體案例上，若台灣局勢更趨緊張，可能影響到關鍵物資或能源供應；又如美國川普政府，為追求經濟利益而對他國單方面加徵關稅，也可能被列為風險。

