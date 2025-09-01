日本破天荒解禁市區步槍狩獵 專家：人熊衝突源自2危機

日本因農村人口減少與氣候變遷，導致野生熊類頻繁入侵人類住宅區，圖為民宅附近豎立的「棕熊出没」危險警告。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據《法新社》報導，一場失控的「人熊大戰」，正迫使以嚴格槍枝管制聞名的日本，做出歷史性的讓步。由於野生熊類攻擊事件急遽增加，光是今年四月以來，就已造成4人慘死、數十人受傷，日本政府1日宣布，放寬槍枝規定，允許獵人在緊急情況下，更容易地在市區等人口稠密地區使用步槍，以因應這場日益嚴峻的生存威脅。

日本各地近期頻繁上演熊類入侵的恐怖場景。除了八月一名登山客在北海道遇襲身亡，七月秋田縣一名婦女更在殘疾設施外遭熊攻擊致昏迷。熊隻不僅闖入高爾夫球場導致比賽中斷，甚至大搖大擺地在機場跑道上漫步。根據日本放送協會（NHK）統計，光是今年，全國中小學及高中校園內或周邊，就至少有39起熊出沒的目擊紀錄。

緊急授權 放寬市區步槍使用

面對失控的情勢，當局決定鬆綁槍枝管制。過去，在日本使用獵槍，必須經過警方的嚴格批准。但根據1日起生效的新規定，在發生緊急情況時，市鎮級別的地方官員在確保居民安全後，即可直接授權獵人使用步槍進行應對。此舉無疑是在人命安全的壓力下，所做出的罕見政策急轉彎。

專家指出，這場人熊衝突的根源，直指日本最深刻的社會危機。由於農村人口外移、高齡少子化導致大量農場廢棄，人類與野生動物棲息地的界線變得模糊。此外，氣候變遷影響了熊的食物來源與冬眠習性，再加上獵人數量也因人口老化而銳減，種種因素共同導致熊隻被迫更頻繁地接近城鎮覓食。

