為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本破天荒解禁市區步槍狩獵 專家：人熊衝突源自2危機

    日本因農村人口減少與氣候變遷，導致野生熊類頻繁入侵人類住宅區，圖為民宅附近豎立的「棕熊出没」危險警告。（路透資料照）

    日本因農村人口減少與氣候變遷，導致野生熊類頻繁入侵人類住宅區，圖為民宅附近豎立的「棕熊出没」危險警告。（路透資料照）

    2025/09/01 18:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據《法新社》報導，一場失控的「人熊大戰」，正迫使以嚴格槍枝管制聞名的日本，做出歷史性的讓步。由於野生熊類攻擊事件急遽增加，光是今年四月以來，就已造成4人慘死、數十人受傷，日本政府1日宣布，放寬槍枝規定，允許獵人在緊急情況下，更容易地在市區等人口稠密地區使用步槍，以因應這場日益嚴峻的生存威脅。

    日本各地近期頻繁上演熊類入侵的恐怖場景。除了八月一名登山客在北海道遇襲身亡，七月秋田縣一名婦女更在殘疾設施外遭熊攻擊致昏迷。熊隻不僅闖入高爾夫球場導致比賽中斷，甚至大搖大擺地在機場跑道上漫步。根據日本放送協會（NHK）統計，光是今年，全國中小學及高中校園內或周邊，就至少有39起熊出沒的目擊紀錄。

    緊急授權 放寬市區步槍使用

    面對失控的情勢，當局決定鬆綁槍枝管制。過去，在日本使用獵槍，必須經過警方的嚴格批准。但根據1日起生效的新規定，在發生緊急情況時，市鎮級別的地方官員在確保居民安全後，即可直接授權獵人使用步槍進行應對。此舉無疑是在人命安全的壓力下，所做出的罕見政策急轉彎。

    專家指出，這場人熊衝突的根源，直指日本最深刻的社會危機。由於農村人口外移、高齡少子化導致大量農場廢棄，人類與野生動物棲息地的界線變得模糊。此外，氣候變遷影響了熊的食物來源與冬眠習性，再加上獵人數量也因人口老化而銳減，種種因素共同導致熊隻被迫更頻繁地接近城鎮覓食。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播