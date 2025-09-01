中國留學生疑因與中共有關 美海關盤問36小時後遣返回國

一名主修哲學系的22歲中國學生，今年8月在歷經29小時飛抵德州的機場後，被海關人員攔下，盤問他與中共與中國國家留學基金委員會（China Scholarship Council，中國留基委）之間的關係。隨後這名學生被遣返回國。（歐新社資料照）

2025/09/01

〔編譯盧永山／報導〕美中關係在美國總統川普重返白宮後變得更加緊繃，尤其是川普政府對中國留學生加強簽證審查，令北京當局感到不滿。《美聯社》報導，一名主修哲學系的22歲中國學生，今年8月在歷經29小時飛抵德州的機場後，被海關人員攔下，盤問他與中共與中國國家留學基金委員會（China Scholarship Council，中國留基委）之間的關係。隨後這名學生被遣返回國。

這名學生原本計劃前往休斯頓大學攻讀哲學碩士，而非可能會引發質疑的科技領域。據該學生表示，他的文件齊全，且獲得美國休士頓大學的全額獎學金，先前曾在康乃爾大學擔任1個學期的交換學生，沒有遇到任何問題。

由於事涉政治敏感，這名學生只願意透露自己姓顧，他在海關被攔下和盤問，36小時後被送上飛機返回中國，且被禁止在5年內前往美國，終止在美國求學的夢想。

川普自重返白宮以來，一直在收緊移民和邊境政策。川普政府不僅加強簽證審查，對入境者的審查也趨於嚴格，尤其是學習量子計算和人工智慧（AI）等先進技術的學生，以及可能與中國政府和軍方有關係的學生，被拒簽證或入境美國的可能性更大。

顧姓學生是獲得美國簽證，但在入境時被遣返或被密集訊問的眾多中國學生之一。目前尚無數據顯示，最近幾週有多少持有效簽證的中國學生在美國機場被訊問並遣返。美國海關和邊境保護局（CBP）尚未對此事置評。

但中國駐美大使館指出，已收到十多名中國學生、學者在入境美國時被盤問和遣返的報告，他們被遣返的理由是「簽證問題或可能危害美國國家安全」，美方此舉與川普的聲明背道而馳，並指責美國一些部門和執法人員沒有忠實履行總統的承諾。白宮沒有立即回應置評請求。

顧姓學生受訪表示，他非常喜歡在康乃爾大學的學習經歷，因此申請攻讀休士頓大學哲學碩士課程。他說，儘管有報導稱川普政府收緊移民留學政策，但自己並不太擔心，即使在抵達休斯頓喬治布希洲際機場後被海關官員攔下，並帶到1個房間進行問詢時，他也沒有感到擔心。

顧姓學生指出，他的隨身物品被搜查，電子設備也被沒收，之後海關人員開始盤問他，重點是他與中國共產黨的關係。顧說，他的父母是中共黨員，但他從未入黨，他和幾乎所有中國青少年一樣，只是共青團員。

美國海關官員還盤問了顧姓學生與中國留基委的關係，因為他的聊天紀錄出現了相關訊息。顧說，他與同學聊天時提過中國留基委，但沒有收過中國政府的錢。經過3輪持續10個小時的盤問，顧姓學生被告知他將被驅逐出境，但美國海關沒有給出具體原因。

顧姓學生表示，「我夢想的生活根本不可能實現」，他正在考慮對此提出上訴， 但這可能需要數年時間，而且要花費數千美元。

美國聯邦眾議院戰略競爭特別委員會主席、共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）今年7月表示：「中國留基委自稱是美國和中國學術機構之間的聯合獎學金計畫，但實際上它是由中共操控的技術轉移行動，利用美國機構，直接支持中方的軍事和科學發展。」

美國國務卿魯比歐今年5月表示，國務院將吊銷與中共有關學生的簽證，並加強對新申請者的審查。但川普8月29日受訪表示，願意在2年內接受60萬名中國留學生，做為美中貿易談判的條件之一，並稱中國留學生「非常重要」，如果沒有他們，美國大學系統將「很快崩潰」，但他同時強調，美國會「謹慎地」進行審查，以確定誰能來美國學習。

