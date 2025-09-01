貌合神離！ 中俄組「上合組織」挑戰美國 專家揭矛盾內幕

上海合作組織峰會1日於天津登場，印度總理莫迪（中）、俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）熱絡互動，被視為是聯手挑戰美國全球領導地位的政治訊號。（美聯社）

2025/09/01 17:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》分析報導，一場集結了中、俄、印度、伊朗等10國領袖的「上海合作組織」（SCO）峰會，1日於中國天津登場，其劍指美國、意圖挑戰現有國際秩序的野心不言而喻。然而，專家指出，這個看似團結的「反美俱樂部」，其內部目標模糊、成員各懷鬼胎，成效備受質疑，尤其是印度的加入，更凸顯了其「貌合神離」的矛盾本質。

「上海合作組織」成立於2001年，最初被視為中俄聯手抗衡美國在中亞影響力的工具。24年來，該組織不斷擴張，由中國提供經濟誘因，俄羅斯則試圖維繫其在前蘇聯加盟國的影響力。近年更納入了巴基斯坦、印度、伊朗與白俄羅斯，其中伊朗與白俄羅斯是西方明確的敵人，使得該組織挑戰美國全球領導地位的意圖日益明顯。

同床異夢？印度不挺中國南海、台灣主張

然而，報導分析，印度的加入，無疑讓這個組織的未來更加「模糊不清」。新德里一方面因持續採購俄羅斯石油而與華府關係緊張，但另一方面，它絕無可能在台灣主權或南海主權爭議上，為北京提供有意義的支持。印度更有自己的大國盤算，例如爭取聯合國安理會常任理事國席位。就在今年6月，印度便因聯合聲明中未提及克什米爾恐攻，認為立場偏袒巴基斯坦，而拒絕簽署該份國防部長聲明。

專家分析，對中國國家主席習近平而言，主持這場峰會能為他賺取正面的公眾形象，並進一步鞏固其作為「新全球世界秩序」領袖的地位。芝加哥大學政治學者楊大利（Dali Yang）便指出，儘管SCO在應對當今重大挑戰方面效率不彰，但對北京領導層而言，維持現有國際關係仍是重點。

這個組織的真實成效，就如同邁阿密大學專家德雷爾（June Teufel Dreyer）的質疑：「目標為何？又該如何達成？」

