為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    給美國的強烈訊號！ 莫迪緊牽普廷、習近平 大秀「三巨頭」團結

    印度總理莫迪（中）1日在天津上海合作組織峰會上，主動將俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）的手拉在一起，大秀「三巨頭」團結。（路透）

    印度總理莫迪（中）1日在天津上海合作組織峰會上，主動將俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）的手拉在一起，大秀「三巨頭」團結。（路透）

    2025/09/01 16:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《印度時報》報導，在美印關係因關稅問題急凍之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）選擇在國際舞台上，向美國總統川普送上最直接的回擊。

    據報導，在天津舉行的上海合作組織（SCO）峰會上，莫迪被鏡頭捕捉到，他主動將俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平的手拉在一起，三巨頭相談甚歡、笑開懷，印度媒體直指，這場精心上演的「團結秀」，就是在向華府傳遞一個毫不掩飾的強烈訊號。

    嗆聲意味濃 莫迪主動拉攏習、普

    在峰會全體會議開始前，外媒捕捉到極具戲劇性的一幕。影片顯示，莫迪主動伸出雙手，將身旁的普廷與習近平一把拉近，三人隨即熱絡交談，肢體動作頻繁。莫迪甚至長時間緊握著普廷的手，兩人一度笑開懷，互動極為親密。會後莫迪更在社群平台X上，大方分享與兩人的合照，寫道：「在天津繼續互動！與普廷總統及習主席交換意見。」

    不甩美國制裁 大秀印俄兄弟情

    這場「三巨頭」大秀的時機點，正值美國以高達50%的懲罰性關稅，嚴懲印度採購折價俄羅斯石油之際。莫迪在峰會期間，不僅與普廷熱情擁抱，更在會場中被拍到兩人幾乎是手牽著手行動。印度媒體分析，這些畫面就是在刻意展示，華府的威脅不但無法讓新德里屈服，更絲毫不會動搖印度與俄羅斯長久以來的深厚關係。

    「歐亞大國不受擺布」劍指川普

    《新德里電視台》（NDTV）評論指出，中俄印三巨頭的擁抱、握手與歡笑，讓這場上合峰會，儼然成為歐亞三大強權展示團結與力量的舞台。這場秀的唯一觀眾，就是遠在華府的川普政府，其傳遞的訊息再清晰不過：歐亞大陸的強權，絕不會任由美國頤指氣使、隨意擺布。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播