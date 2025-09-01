給美國的強烈訊號！ 莫迪緊牽普廷、習近平 大秀「三巨頭」團結

印度總理莫迪（中）1日在天津上海合作組織峰會上，主動將俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）的手拉在一起，大秀「三巨頭」團結。（路透）

2025/09/01 16:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《印度時報》報導，在美印關係因關稅問題急凍之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）選擇在國際舞台上，向美國總統川普送上最直接的回擊。

據報導，在天津舉行的上海合作組織（SCO）峰會上，莫迪被鏡頭捕捉到，他主動將俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平的手拉在一起，三巨頭相談甚歡、笑開懷，印度媒體直指，這場精心上演的「團結秀」，就是在向華府傳遞一個毫不掩飾的強烈訊號。

嗆聲意味濃 莫迪主動拉攏習、普

在峰會全體會議開始前，外媒捕捉到極具戲劇性的一幕。影片顯示，莫迪主動伸出雙手，將身旁的普廷與習近平一把拉近，三人隨即熱絡交談，肢體動作頻繁。莫迪甚至長時間緊握著普廷的手，兩人一度笑開懷，互動極為親密。會後莫迪更在社群平台X上，大方分享與兩人的合照，寫道：「在天津繼續互動！與普廷總統及習主席交換意見。」

不甩美國制裁 大秀印俄兄弟情

這場「三巨頭」大秀的時機點，正值美國以高達50%的懲罰性關稅，嚴懲印度採購折價俄羅斯石油之際。莫迪在峰會期間，不僅與普廷熱情擁抱，更在會場中被拍到兩人幾乎是手牽著手行動。印度媒體分析，這些畫面就是在刻意展示，華府的威脅不但無法讓新德里屈服，更絲毫不會動搖印度與俄羅斯長久以來的深厚關係。

「歐亞大國不受擺布」劍指川普

《新德里電視台》（NDTV）評論指出，中俄印三巨頭的擁抱、握手與歡笑，讓這場上合峰會，儼然成為歐亞三大強權展示團結與力量的舞台。這場秀的唯一觀眾，就是遠在華府的川普政府，其傳遞的訊息再清晰不過：歐亞大陸的強權，絕不會任由美國頤指氣使、隨意擺布。

???????? ???????? ???????? WOW. Modi is holding Putin’s hand, walking towards Xi Jinping.



It seems they are having a great time at the SCO summit. Watch the discussion. pic.twitter.com/5mKFqtbTHW — Lenka White （@white_lenka） September 1, 2025

