為入侵烏克蘭辯護 普廷主張西方引發俄烏衝突

俄羅斯總統普廷今（1）日在中國天津舉行的上海合作組織峰會上表示，是西方國家引發俄烏衝突。（法新社）

2025/09/01 16:55

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄烏衝突已造成數萬人死亡，並摧毀烏克蘭東部大部分地區。俄羅斯總統普廷今（1）日在中國天津舉行的上海合作組織峰會上表示，是西方國家引發持續3年半的俄烏衝突。

根據《法新社》報導，普廷1日在上海合作組織峰會上指出，俄烏衝突引發原因並非俄羅斯攻擊烏克蘭，而是烏克蘭的政變，而該政變得到西方國家的支持。此話是暗指烏克蘭2013年至2014年發生的親歐革命，該革命推翻1位親俄總統。

普廷聲稱，西方國家不斷試圖將烏克蘭拖入北約，也是引發俄烏衝突的原因。

普廷補充，俄羅斯高度重視中國、印度和其他戰略夥伴為解決烏克蘭危機所做的努力和提出的建議。

普廷在上合組織峰會為行為辯護時，其盟友中國領導人習近平、印度總理莫迪和伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）都有出席峰會。

值得注意的是，俄羅斯和中國都宣稱，上海合作組織是西方主導的政治和安全集團（包括北約）的替代方案。

普廷表示，世界需要一個「能取代過時歐洲中心主義和歐洲至大西洋模式，並兼顧最廣泛國家利益體系」。

另外普廷將於1日晚些時候與莫迪、裴澤斯基安和土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）分別舉行會談。

