一文看懂中國九三閱兵！ 習近平、普廷、金正恩齊聚 「動盪軸心」劍指西方

中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普廷在閱兵前的上海合作組織峰會上展現緊密關係。兩人將連袂出席北京大閱兵，被視為是向以美國為首的國際秩序，進行一次強硬的政治表態。（法新社）

2025/09/01 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》分析，中國將於週三（3日）在天安門廣場舉行紀念二戰結束80週年的大規模閱兵。然而，這場精心策劃的盛會，看點並不在於回顧歷史，而是藉由座上賓名單與展示的尖端武器，向世界宣告一個挑戰現有國際秩序的聯盟已然成形，其劍指西方的地緣政治意涵，不言而喻。

誰是座上賓？「動盪軸心」成形？

這場閱兵最受矚目的，莫過於站在中國領導人習近平身旁的貴賓。俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩將首度與習近平在公開場合同台。再加上預計出席的伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），正式湊齊了被西方分析家稱為「動盪軸心」（axis of upheaval）的四國領導人。相較之下，絕大多數西方領袖均抵制此次閱兵，使其成為一場中國聯合反西方力量與全球南方國家的外交大秀。

秀哪些肌肉？「關島殺手」亮相？

除了外交叫陣，軍事肌肉的展示更是重頭戲。外界預期，此次閱兵將揭露多款解放軍現代化的最新成果。其中，改良型的東風-26（DF-26）中程彈道飛彈備受關注，該飛彈因其射程足以覆蓋美軍太平洋基地，而被中國官媒稱為「關島殺手」。此外，被稱為「鷹擊」（Ying Ji）的新型反艦飛彈，也被視為是阻止美國介入區域安全、威脅中國的利器。

北京盤算為何？專家怎麼說？

專家普遍認為，這場耗資不菲的「短暫奇觀」，主要目的是為了鞏固習近平的個人權力與中共的統治威望。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）分析，習近平試圖藉此展現他依然強大，並受到國際社會歡迎。東京大學研究員林泉忠（Lim Chuan-Tiong）則直言，大多數與會領袖並非真心紀念歷史，「他們來，只是為了給中國面子、給中國領導人面子。」

然而，閱兵前夕的外交操作，或許更具深意。在閱兵前舉行的上海合作組織（SCO）安全論壇，印度總理莫迪（Narendra Modi）7年來首度訪中。此行正值美印關係因關稅及印度購買俄國石油等問題急劇惡化之際。

南亞分析家庫格曼（Michael Kugelman）便指出，莫迪在此刻訪中，正值中印關係回穩而美印關係走下坡，這畫面本身就是一個「強大的政治訊號」。庫格曼更一針見血地評論：「我不確定美國官員是否完全意識到，他們在如此短的時間內，揮霍了多少信任。」

