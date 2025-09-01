為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美前國安顧問蘇利文 砲轟川普「將印度推向中國」

    美國前國安顧問蘇利文指責川普對印度的貿易關稅，將印度推向中國。（路透檔案照）

    美國前國安顧問蘇利文指責川普對印度的貿易關稅，將印度推向中國。（路透檔案照）

    2025/09/01 16:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統拜登任內的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日在訪問中批評現任總統川普，指他對印度發動大規模貿易攻勢，正在將印度推向中國的懷抱，更稱隨著印中關係升溫，盟友現在都將華府視為一個不可信賴的「大破壞家」。

    《印度快報》（Indian Express）8月31日報導，蘇利文近日在播客節目「The Bulwark Podcast」中直言，他現在與美國盟邦與他們的領袖交談時，每個人都在談論減少對美國的依賴，「他們現在把美國視為一個大破壞家，一個不可信賴的國家，反而中國在全球舞台上看起來像一個負責任的參與者，美國品牌『被丟在馬桶裡』」。

    針對美國與印度關係，蘇利文稱美方一直在努力與印度建立更深層、可持續的關係，而中國的挑戰在其中顯得尤為突出。如今，川普總統對印度發動大規模貿易攻勢，印度人卻說：「我想，也許我們得去北京和中國人坐在一起，因為我們得對美國避險。」

    蘇利文的說法與美國民主黨人不謀而合。兩天前，美國聯邦眾議院外交事務委員會的民主黨籍議員也批評川普總統，「單單針對印度徵收關稅，破壞美印關係」。他們也指出，對印度開徵50％關稅，但中國身為俄羅斯石油最大進口國，卻未面臨類似的懲罰，川普的做法「根本與烏克蘭無關」。

    印度總理莫迪這兩天在中國出席「上海合作組織」峰會，並與中國國家主席習近平會面，雙方展現友好，稱要解決邊境衝突，並恢復直航。外界咸認，川普對印度開徵高額關稅，促使莫迪靠向中國，以反制美國。

    圖
    圖
