    國際

    前部長持有數千兒童性虐影像 丹麥法院9/1終辯宣判

    丹麥法院將於今（1）日宣布對前工業部長拉森的判決。（擷自X@conspjustice）

    丹麥法院將於今（1）日宣布對前工業部長拉森的判決。（擷自X@conspjustice）

    2025/09/01 15:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕丹麥法院將於今（1）日宣布對前工業部長拉森（Henrik Sass Larsen）的判決，他被指控持有數千張兒童性虐待圖片。

    根據法新社報導，曾擔任2013年至2015年工業部長的拉森承認，他的電腦裡有涉及兒童性虐待的6000多張照片和2000多部影片。但拉森否認針對他的指控，聲稱他持有這些資料是為了找出童年時期虐待過他的人。

    拉森律師恩斯特（Berit Ernst）表示，他正在尋找自己童年時期的資料。拉森在審判期間告訴法庭，他在2018年收到50年前的影片連結，該影片顯示他3歲時遭受性虐待。他還指出，2020年收到另一部影片，影片中1名3歲女孩也被性侵。

    拉森強調，這2部影片在他看過後就消失了，但他下定決心要找到這些影片以指認肇事者，因此開始接觸網路上一些黑暗網站。拉森補充，他後悔收到影片後沒有聯繫警方。

    拉森還被指控持有1個兒童性愛娃娃，法庭上展示該娃娃照片。對此，拉森說，他沒有購買，而是從中國網購時收到該娃娃做為免費贈品。

    法院將於1日進行最終辯論，並在同日稍晚做出判決；一旦罪名成立，拉森將面臨最高1年的監禁。

    拉森的醜聞於去年3月曝光，並導致他被丹麥社會民主黨開除。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    圖
    圖
