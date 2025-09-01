北京又玻璃心？我外長才剛走……中國秒發「赴菲旅遊警告」

菲律賓警方2024年8月間在北部安格利斯市（Angeles）營救2名被綁中國籍肉票時，與中國籍綁架嫌犯發生槍戰，1名警員不幸身亡、另1名警員受傷。菲警示意圖。（彭博資料照）

2025/09/01 16:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲中外交再生齟齬！在我國外交部長林佳龍甫結束對菲律賓的訪問後，中國外交部8月31日突然發布旅遊安全提醒，警告其公民菲國近期治安不靖。對此，菲律賓外交部今天強硬反嗆，指控北京的說法「錯誤描述」菲國情勢，更一針見血地指出，許多所謂針對中國公民的犯罪，根本是「中國人加害自己同胞」。

菲外交部強硬回擊：中國人加害同胞

根據《菲律賓通訊社》（PNA）報導，菲律賓外交部發言人艾斯卡羅納（Angelica Escalona）發布聲明表示，中方發布的相關旅遊建議「錯誤描述了菲律賓的情況」。她強調，執法當局一直「大力打擊」已知的犯罪案件，其中也包括那些由「中國公民對其同胞犯下的罪行」。艾斯卡羅納表示，菲律賓致力於透過與中國的對話，建設性地處理雙方共同關切的事務。

中國人害中國人？ 菲警逮多名中國綁匪

《中央社》的報導則為菲方的說法提供了具體佐證。報導指出，菲律賓警方反綁架大隊光是在今年7、8月，就逮捕了數名中國籍嫌犯。7月中旬逮捕的12名嫌犯中，有6人是中國人，他們涉嫌綁架1名中國人；8月初又逮捕了4名中國人，他們被控綁架了2名中國同胞。這些嫌犯多是假借外幣兌換或汽車交易，誘騙受害人碰面後再將人擄走。

劍指台灣？ 小馬可仕放寬對台交流

北京此次發布旅遊警告的時機點極為敏感。《中央社》指出，此舉正是在我國外交部長林佳龍促成並率領一支經貿考察團，於8月30日結束對菲律賓訪問之後。

自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，台菲關係漸趨緊密，菲律賓總統府更在今年4月頒布備忘錄，放寬了對菲台政府官員交流的嚴格限制，准許菲國官員接待來自台灣的經貿及投資訪團。

