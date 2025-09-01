上海合作組織峰會聲勢浩大 專家：組成國共同特點是怨恨美國

上海合作組織峰會聲勢浩大，但專家認為，成員國多為對美國懷恨、而非彼此有共同目標。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國此次「上海合作組織」峰會聲勢浩大，匯聚包括俄羅斯、伊朗和印度在內20位國家領袖。華盛頓郵報1日報導，中國試圖利用美國總統川普帶來的動盪，團結各國領袖共同對抗美國主導的全球秩序。然而，專家指出，這些國家的組成主要是「對美國抱持怨恨，而非共同目標」。

華郵說，中國國家主席習近平歡迎眾多外國政要參加此次上合會，盼能使區域大國團結起來，共同應對美國主導的全球秩序，以及川普政策帶來的共同不滿。這次峰會是中國努力爭取成為可靠合作夥伴、在日益多極化的世界中制衡美國不可預測性措施的重要場合。其中，7年來首度訪中的印度總理莫迪，更是北京試圖修復關係的重點對象。

然而，美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院外交政策研究所主任傅瑞珍（Carla P. Freeman）表示，目前這個由26個國家組成的組織主要是基於「對美國抱持怨恨，而非共同目標」， 她說：「這些大國都有各自的議程。」

德國智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）分析師宋高祖（Claus Soong）則持保守看法，稱儘管成員國之間存在嚴重分歧，但川普難以預測的政策有助於打造「志同道合對抗美國的聯盟」。他認為，與巴西、俄國、印度、中國、南非等國組成的金磚國家一樣，上合會已成為北京傳遞「西方不是主導力量或唯一答案」等訊息的核心，「這是一個高度政治化的組織」。

分析人士表示，即使天津峰會收效甚微，光是出席峰會對專制政府和領袖也頗有價值，可以表明他們在西方制裁中並非處於孤立狀態。

