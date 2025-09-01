網路辣妹攏係假？AI偽造「數位垃圾」氾濫 專家：助長厭女

專家警告，大量由AI生成的「比基尼街訪」假影片正充斥社群媒體，不僅觀看數驚人，更因內容真假難辨，嚴重侵蝕網路真實性。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，一種極度逼真、以比基尼女郎進行街訪的影片，正在社群媒體上瘋傳，內容常引導出猥褻與歧視性言論，然而，這些影片從頭到尾都是由AI人工智慧所生成的偽造品。這種被稱為「AI數位垃圾」（AI slop）的內容正以驚人速度氾濫，專家警告，這不僅嚴重侵蝕網路世界的真實性，更成為助長全球性別歧視與厭女文化的新型態溫床。

法新社調查發現，在Instagram等平台上有數百支這類影片，許多男性受訪者在片中對AI生成的女性發表厭女言論甚至動手動腳，背景則是圍觀男性在哄笑，影片觀看次數動輒高達數千萬。印度網路心理學家芭提雅（Nirali Bhatia）直指，這是「AI媒介的性別化傷害」，「過去通常隱藏在男性聊天室的厭女症，現在正被包裝成AI視覺內容」，此趨勢正「助長性別歧視」。

虛假審美災難 創造「不存在」的身材

這股歪風不僅限於假影片，更擴散至AI假網紅。康乃爾大學科技學院主任曼札利斯（Alexios Mantzarlis）去年就發現900個AI生成的「模特兒」IG帳號，多為衣著暴露的女性，粉絲數累積達1300萬。他警告，民眾應「預期會看到更多利用那些不僅不切實際、甚至是根本不存在身材標準的無聊內容。」這些帳號最終多將流量導向商業平台牟利。

許多平台如YouTube雖試圖打擊，但創作者僅需利用Google Veo 3等AI生成器，就能以極低成本大量生產內容，形成難以管制的灰色產業。專家認為，問題根源在於演算法與社會文化。

AI顧問賈東（Divyendra Jadoun）表示：「AI不會發明厭女症，它只是反映並放大了已經存在的東西。如果觀眾用數百萬個讚來獎勵這種內容，演算法就會繼續生產。更大的戰鬥不僅是技術性，而是社會和文化性的。」

