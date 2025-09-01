「東京六大學」滑翔機比賽驚傳墜機 疑慶應大學女學生當場身亡

東京六大學昨日共同舉行滑翔機比賽，卻發生墜機事故並造成一名女學生罹難。（擷取自慶應大學體育會航空部官網）

2025/09/01 15:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由東京大學、早稻田大學、慶應義塾大學、明治大學、立教大學組成的「東京六大學」昨天（8月31日）在埼玉縣熊谷市舉行滑翔機競賽，期間卻發生憾事。一名代表慶應大學參賽的女學生駕駛單人座滑翔機時不幸墜毀，當場喪命。

綜合日媒報導，事發於當地時間上午11時55分（台灣時間10時55分），一架慶應大學的單人座滑翔機自熊谷市葛和田地區「妻沼滑空場」起飛約10分鐘後，於利根川附近墜毀。機體嚴重損毀，駕駛的20多歲女子當場被確認死亡。

請繼續往下閱讀...

警方已於今（1）日上午展開現場勘查，並與國土交通省確認相關資訊。事故發生時，妻沼滑空場正舉辦「東京六大學滑翔機比賽」，失事滑翔機隸屬慶應大學。警方正進一步確認死者身分是否為該校學生，並釐清死因。

國土交通省已將此事件列為航空事故，國家運輸安全委員會計畫派遣航空事故調查官前往現場，以釐清墜毀原因。

東京六大學滑翔機比賽自1998年開辦，每年夏天在日本學生航空聯合會等組織支持下，於熊谷市妻沼滑空場舉行，旨在促進學生滑翔運動、培養航空人才，並加深六所大學之間的交流與友誼，沒想到今年卻發生墜機事故。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法