美國人性生活頻率創新低 3C成癮與經濟壓力成主因

2025/09/01 15:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》8月30日報導，美國家庭研究所（IFS）1項新研究表明，無論已婚、單身、年輕或年老，美國人的性生活次數創歷史新低，甚至低於COVID-19疫情期間水準，延續數十年來一直困擾社會學家和心理學家的性生活活躍度下降的趨勢。

在這份題為「性生活衰退」的報告中，IFS研究人員分析芝加哥大學全國民意研究中心（NORC）於2024年蒐集、並於今年5月發布的最新綜合社會調查中關於性和親密關係的數據。他們發現，只有37％的18至64歲人口表示，每週至少有1次性生活，低於1990年的55％。對於年輕人來說，下降幅度更為驚人，24％的18至29歲族群表示，他們在過去一年中不曾有過性生活，此一數字是2010年的2倍。

近年來，關於年輕人性生活減少趨勢的文章層出不窮，原因包括社交技能低落和網路色情內容氾濫等各種因素。然而，IFS的研究表明，同樣的趨勢也存在於64歲以下所有性傾向的人群中，無論已婚或單身。

這其中存在著一些持續數十年的趨勢，包括結婚率和同居率的下降。此外，現代人對3C產品過於上癮，以至於盯著螢幕已成常態，而不是與身旁的人互動。儘管美國人在疫情緩解後性生活略有增加，但目前的性生活頻率甚至低於封鎖期間，當時恐懼和壓力扼殺大部分人的性慾。

部分民眾表示，性生活減少的原因有很多，包括為人父母的疲憊、感情問題或年齡。也有一些人有更迫切的原因，包括對經濟的擔憂、對新聞的壓力或對3C產品的不健康依賴，例如Netflix、Xbox和Ｘ等社群媒體。

一對夫婦說，他們寧願補眠也不願享受閨房樂趣。幾位女性表示，他們擔心生育問題。不少單身人士則解釋，他們已停止約會，因此也停止性生活，因為約會太貴或太令人失望。

41歲的佛蒙特州科技作家查普曼（Cameron Chapman）說，她真的很想念性生活，但她覺得單身生活更快樂，「我不想為了一段感情而放棄我的獨立和自由」。

35歲舊金山的生物化學家雅庫布（Unekwu Yakubu）則說，自從幾年前結束一段異地戀後，她就再也沒有過性生活，雖想找新的男朋友，但約會讓她厭倦，除了費用昂貴，交友軟體也讓人精疲力盡。她也發現，交友軟體用戶也比疫情前更挑剔，不太願意實際見面。

因此，雅庫布決定暫時專注於她的事業和社交生活，加入讀書俱樂部、做志工，以及每週參加幾次實體活動，例如野餐或唱歌等，「這些事情對我的情緒健康有更直接、更積極的影響」。

性治療師建議，性愛可以增強免疫系統、緩解壓力，並幫助睡眠，同時更可讓自己與伴侶更加親密，甚至能讓人們感覺生活更有意義。他們建議，單身並想尋找伴侶的人，就專注於在現實生活中認識新朋友；如果已有伴侶，那就「同時上床睡覺」。

