總理才被殺！葉門叛軍「復仇飛彈」射了 英方打臉：根本射偏

葉門「青年運動」叛軍持續威脅紅海航道安全。圖為該組織直升機先前在紅海飛越一艘貨輪的資料畫面。（路透資料照）

2025/09/01 15:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，在中東緊張局勢加劇之際，葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）1日宣稱，他們向紅海發射了一枚飛彈，並「直接命中」一艘以色列擁有的油輪。此舉被視為對其總理日前遭以色列空襲身亡的直接報復。然而，英國海事監測機構表示，該次攻擊實際上並未命中目標。

「青年運動」聲稱，他們攻擊的目標是懸掛賴比瑞亞國旗的「史嘉蕾·雷伊號」（Scarlet Ray）油輪。但負責監控該區域的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）週日指出，攻擊並未成功，船員僅「目擊到一個不明射彈在他們船隻附近濺起水花，並聽到一聲巨響」，所有船員均安，船隻繼續航行。海事安全公司Ambrey則確認，該船為以色列所擁有。

這次攻擊發生在一個敏感時機。「青年運動」8月30日才剛宣布，他們的總理拉哈維（Ahmad al-Rahawi）與其他官員，在兩天前的一場以色列空襲中喪生。這起飛彈攻擊，被廣泛解讀為胡塞組織針對以色列的報復行動，也讓外界擔憂紅海的航運安全將面臨新一輪威脅，該組織在今年七月已擊沉過兩艘油輪。

突襲聯合國辦公室 升高人道危機

與此同時，「青年運動」也升高對人道組織的壓力。就在發動海上攻擊的前一天，他們突襲了聯合國在當地的辦公場所，並拘捕了至少11名工作人員。聯合國秘書長古特瑞斯呼籲「立即無條件放人」。聯合國葉門特使更指出，「青年運動」自2021年起，已拘押了23名聯合國人員。「青年運動」曾在去年六月宣稱破獲「美國-以色列間諜網」，但聯合國已斷然駁斥此一指控。

