金正恩罕見訪中有何盤算？ 法新社：彰顯「朝中俄」三邊關係

金正恩預計出席9月3日在北京舉行的二戰終結閱兵式，這是他2019年美朝峰會失敗後，重回國際外交舞台。（美聯社檔案照）

2025/09/01 14:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓領袖金正恩本週將訪問中國，這是他罕見的出訪，屆時將與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷會晤。專家表示，這次訪問可能是金正恩試圖「正式化」他與北韓兩大主要盟友之間萌芽的關係，並可能在國際舞台上扮演更重要的角色。

《法新社》1日報導，中國3日將舉行盛大閱兵式，紀念第二次世界大戰終戰80週年，金正恩和普廷等26位國家元首將出席，這也是兩位元首首次與習近平一同出席同一活動。前中央情報局（CIA）分析人員金洙（Soo Kim，譯音）表示，3人聚首「向公眾正式確立中俄朝三邊關係」，這是3人向世界其他國家，尤其是美國、日本和南韓，傳遞中俄朝三邊關係最好的方式。

請繼續往下閱讀...

金洙進一步分析，擁有核武的北韓和俄國是傳統盟友，自2022年普廷發動全面入侵烏克蘭以來，兩國關係日益密切，金正恩也派出武器和數千名士兵支援莫斯科，「這不僅有效地為金正恩贏得普廷的青睞，也幫助他鞏固全球地位」。她表示，透過深化與俄國軍事合作，金正恩得以擺脫多年來因聯合國主導的制裁而導致的全球孤立。

中國則是北韓的另一個主要支持者，從未譴責過俄國發動的烏戰。首爾北韓大學院大學前校長梁茂進（Yang Moo-jin）表示，金正恩此次訪問「是繼平壤與莫斯科接觸之後，為改善平壤與北京關係做出的新努力」。梁茂進也表示，普廷出席活動展現中俄朝三國社會主義同盟的格局，平壤正尋求將自己定位為三邊架構中的關鍵參與者。

金正恩自2018年左右開始，曾短暫地高調參與國際外交，多次會見美國總統川普和時任南韓總統文在寅。但在2019年與川普在越南河內舉行的峰會破局後，他退出國際舞台。在COVID-19疫情期間，金正恩一直留在北韓，僅於2023年在俄國遠東地區與普廷會面。

南韓首爾世宗研究所北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang，譯音）表示，儘管金正恩的祖父、北韓開國領袖金日成積極推行全球外交，但他的父親金正日行事更加隱蔽。金正恩此次中國行可能預示著他更像祖父，現在將在外交領域更加活躍。這也可能是務實之舉，因為對於依賴援助的平壤來說，中國的支持至關重要。

在中國舉行閱兵之際，川普正加緊努力斡旋烏俄和平。川普過去三度與金正恩見面，甚至一度表示他們「墜入愛河」，他也表示希望再次與金正恩會面。自2019年美朝峰會失敗以來，平壤宣布自己已是一個「不可逆轉」的核武國家，最近更拒絕任何改善與韓國總統李在明關係的建議。

挪威奧斯陸大學韓國研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）表示，普廷或許「可以成為金正恩和川普之間一個有用的中間人」，「這是一個可悲的諷刺。普廷被控犯有戰爭罪，但他可能也是川普和金正恩唯一信任的當代掌權者」。

首爾慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，譯音）表示，如果金正恩北京行成功，將有助於未來取得外交勝利。他說，這為習近平在10月一個重要紀念日對平壤進行「回訪」創造可能性，金正恩將渴望利用這次機會來取得國內政治勝利，「如果金正恩成功促成習近平訪朝，這將使北韓政權的地位提升到最高水準」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法