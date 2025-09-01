壽司醬油魚掰了！澳洲這州開第一槍禁用 新包裝讓網友全怒了

澳洲網紅卡塔拉諾（Dylan Catalano）在社群媒體上，對經典的醬油魚容器（左圖）因禁令走入歷史，表達失望與不滿。（圖翻攝自Instagram）

2025/09/01 14:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據澳洲《9News》報導，吃壽司常見的可愛醬油魚，在澳洲正走向末日！自9月1日起，澳洲南澳州（South Australia）領先全澳，正式禁止使用這類單次用塑膠容器。然而，這項立意良善的環保政策，卻因店家推出的替代方案，意外引爆民怨。許多民眾在社群媒體上痛批，新的軟塑膠醬料包「根本更廢」、「更難用」，一場減塑美意，恐將演變成「治標不治本」的環保災難。

這項澳洲首創的禁令，將壽司醬油魚、附在餐盒上的塑膠吸管與餐具、以及蔬果上無法分解的塑膠貼紙等，全數列入禁用清單。

請繼續往下閱讀...

南澳環境部長克洛斯（Susan Close）強調，這些微小塑膠極易流入水溝，不僅是海灘上常見的垃圾，更因體積太小無法被回收機器捕捉，最終只能進入垃圾掩埋場，或分解成微塑膠污染環境。

美意變災難？新包裝被轟「換湯不換藥」

然而，禁令上路後，許多壽司愛好者卻發現，店家只是將醬油魚換成了另一種方形的軟塑膠醬料包。一段超過25萬次觀看的TikTok影片顯示，原本裝滿醬油魚的盒子，如今換成了新的醬料包。網友對此完全不買單，紛紛留言砲轟：「這根本還是塑膠啊！」、「所以他們用一種不方便的塑膠，取代了另一種塑膠？」、「這超難撕開，醬油會灑得到處都是！」

對於這種「換湯不換藥」的做法，環保專家提出嚴厲警告。「全面環境中心」創辦人安吉爾（Jeff Angel）向媒體疾呼，店家應該直接提供瓶裝醬油，而不是尋找另一種拋棄式塑膠替代品。他痛批：「單次用塑膠是一場瘟疫，我們必須採取全面性的行動來根除它。」

在南澳州禁用醬油魚（左圖）後，許多壽司店家僅是改用另一種同樣是單次使用、且被民眾抱怨更難用的塑膠醬料包（右圖），引發環保爭議。（圖翻攝自Instagram）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法