為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東京街頭驚傳割喉！韓國籍女性重傷倒臥血泊 年輕男嫌在逃

    日本東京世古田區今日下午發生割喉事件，兇嫌仍在逃逸中；示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    日本東京世古田區今日下午發生割喉事件，兇嫌仍在逃逸中；示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    2025/09/01 15:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京世田谷區今（1）日下午發生一起街頭傷人事件，一名3、40歲的女性疑似遭人以利刃割傷頸部，當場倒地且傷勢嚴重，目前已被緊急送醫搶救。警方指出，涉嫌行兇的男性仍在逃，將全力追捕。

    綜合日媒報導，案發時間為當地時間下午1時35分（台灣時間12時35分），地點距離東急田園調布線駒澤大學站約500公尺的住宅區。報案人稱目擊一名年輕男性持刀攻擊後逃逸，受害者是一名韓國籍女子，年齡約在30歲至40歲之間，頸部嚴重受傷，倒臥在血泊中，送醫後仍昏迷不醒。

    目擊者表示，嫌犯犯案後火速逃逸。警方目前已在附近展開大規模搜索，並呼籲民眾提高警覺，避免靠近可疑人員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播