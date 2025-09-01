東京街頭驚傳割喉！韓國籍女性重傷倒臥血泊 年輕男嫌在逃
日本東京世古田區今日下午發生割喉事件，兇嫌仍在逃逸中；示意圖，與新聞事件無關。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京世田谷區今（1）日下午發生一起街頭傷人事件，一名3、40歲的女性疑似遭人以利刃割傷頸部，當場倒地且傷勢嚴重，目前已被緊急送醫搶救。警方指出，涉嫌行兇的男性仍在逃，將全力追捕。
綜合日媒報導，案發時間為當地時間下午1時35分（台灣時間12時35分），地點距離東急田園調布線駒澤大學站約500公尺的住宅區。報案人稱目擊一名年輕男性持刀攻擊後逃逸，受害者是一名韓國籍女子，年齡約在30歲至40歲之間，頸部嚴重受傷，倒臥在血泊中，送醫後仍昏迷不醒。
目擊者表示，嫌犯犯案後火速逃逸。警方目前已在附近展開大規模搜索，並呼籲民眾提高警覺，避免靠近可疑人員。
