習近平尋求擴大上合組織影響力 專家：想建立新秩序

2025/09/01 15:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（1）日在天津舉行的上海合作組織峰會上表示，中國將加速推進上合組織開發銀行建設，以擴大該組織影響力和範圍。對此專家認為，習近平是想建立新秩序。

根據《美聯社》報導，習近平在論壇開幕致詞中表示，當前國際情勢更加複雜動盪，上合組織成員國面臨的安全和發展責任更加艱鉅。他承諾未來3年將向上合組織成員國提供14億美元（約台幣429億元）貸款，但這筆資金並未明確指定用於新銀行。

習近平指出，各國應反對冷戰思維、集團對抗和欺凌行徑，維護以聯合國為核心的國際體系，同時倡導平等有序的多極世界和包容的經濟全球化，推動建立更加公正合理的全球治理體系。

上合組織成立於2001年，目前成員國包括中國、俄羅斯、白俄羅斯、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦等。

上合組織最初被視為美國在中亞影響力的製衡力量，多年來規模和影響力不斷擴大，但其主要作用仍是安全論壇。隨著上合組織開發銀行的成立以及對貸款的重視，習近平正試圖擴大該組織影響力。

新加坡國立大學李光耀（Lee Kuan Yew）、公共政策學院教授吳木鑾（WU Alfred Muluan）聲稱，習近平希望提供世界1個替代的新秩序，因為有觀點認為美國主導的世界秩序正在衰落。

吳木鑾補充，習近平此次發言並未脫離中國過去言論，他對冷戰思維的反對，是在影射美國對中國的對抗態度，以及美國對某些聯合國機構撤資的行為。

