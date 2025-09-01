為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平尋求擴大上合組織影響力 專家：想建立新秩序

    中國領導人習近平表示，中國將加速推進上合組織開發銀行建設，以擴大該組織影響力和範圍。（路透）

    中國領導人習近平表示，中國將加速推進上合組織開發銀行建設，以擴大該組織影響力和範圍。（路透）

    2025/09/01 15:25

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國領導人習近平今（1）日在天津舉行的上海合作組織峰會上表示，中國將加速推進上合組織開發銀行建設，以擴大該組織影響力和範圍。對此專家認為，習近平是想建立新秩序。

    根據《美聯社》報導，習近平在論壇開幕致詞中表示，當前國際情勢更加複雜動盪，上合組織成員國面臨的安全和發展責任更加艱鉅。他承諾未來3年將向上合組織成員國提供14億美元（約台幣429億元）貸款，但這筆資金並未明確指定用於新銀行。

    習近平指出，各國應反對冷戰思維、集團對抗和欺凌行徑，維護以聯合國為核心的國際體系，同時倡導平等有序的多極世界和包容的經濟全球化，推動建立更加公正合理的全球治理體系。

    上合組織成立於2001年，目前成員國包括中國、俄羅斯、白俄羅斯、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦等。

    上合組織最初被視為美國在中亞影響力的製衡力量，多年來規模和影響力不斷擴大，但其主要作用仍是安全論壇。隨著上合組織開發銀行的成立以及對貸款的重視，習近平正試圖擴大該組織影響力。

    新加坡國立大學李光耀（Lee Kuan Yew）、公共政策學院教授吳木鑾（WU Alfred Muluan）聲稱，習近平希望提供世界1個替代的新秩序，因為有觀點認為美國主導的世界秩序正在衰落。

    吳木鑾補充，習近平此次發言並未脫離中國過去言論，他對冷戰思維的反對，是在影射美國對中國的對抗態度，以及美國對某些聯合國機構撤資的行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播