美越野公園發生重大車禍 2成人死亡、7童送醫

美國印第安山全地形車越野公園發生車禍，導致2死7傷。（擷自Google街景）

2025/09/01 14:20

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據美國當局稱，阿拉巴馬州皮埃蒙特（Piedmont）印第安山全地形車越野公園（Indian Mountain ATV Park）發生車輛相撞事故，導致2名成人死亡和7名兒童受傷。

根據美聯社報導，阿拉巴馬州切羅基郡（Cherokeet）緊急管理局長羅傑斯（Shawn Rogers）8月31日在記者會上表示，8月30日1輛載有9人的RZR全地形車在該公園與另1輛全地形車相撞後翻車並撞上1棵樹。

請繼續往下閱讀...

RZR全地形車司機被拋出車外，當場被宣布死亡。切羅基郡警長謝弗（Jeff Shaver）指出，死者駕駛全地形車時似乎正高速行駛，不幸撞上了另1輛車。

4架醫療直升機將1名成年女性和3名兒童送往伯明罕（Birmingham）創傷中心。成年女性之後來因傷勢過重死亡。救護車將另外4名兒童送往喬治亞州羅馬（Rome）1家醫院。

切羅基郡驗屍官麥克唐納（Paul McDonald）聲稱，男性死者是所有7個孩子的父親，而女性死者是其中3個孩子的母親。

羅傑斯聲稱，RZR全地形車上的9人都未使用安全帶。謝弗聲稱，不建議9個人乘坐1輛越野車時還不使用安全帶。

當地警長辦公室正在等待毒理學結果，以確定酒精是否為事故原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法