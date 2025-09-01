為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    普廷：阿拉斯加峰會與川普達成「諒解」 已與習近平分享

    普廷1日出席「上海合作組織」峰會。（歐新社）

    2025/09/01 14:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美俄總統8月15日「阿拉斯加峰會」後，烏克蘭和平進程似乎又陷入泥淖。然而，正在中國天津出席「上海合作組織」峰會的俄國總統普廷1日表示，他與美國總統川普在峰會上達成的「諒解」，為烏克蘭和平開闢道路，且他8月31日一抵達中國就與中國國家主席習近平分享。

    《路透》指出，烏克蘭及西方盟友稱俄國於2022年2月對烏發動的全面入侵，是一場旨在吞併領土的帝國主義征戰，但俄國稱這是旨在使烏克蘭非軍事化和去納粹化的特殊軍事行動。川普和普廷上月15日的峰會，以及川普18日與烏國總統澤倫斯基和多位歐洲領袖的會面，看似為結束這場戰爭踏出關鍵的第1、第2步，但澤倫斯基與普廷的會面，並未如川普所說舉行。

    在集結印度總理莫迪及來自中亞、中東、南亞和東南亞領袖的「上海合作組織」峰會上，普廷稱「我們高度讚賞中印兩國為推動解決烏克蘭危機所做的努力和提出的建議」，並表示「我希望最近在阿拉斯加舉行的俄美會晤達成的諒解，也能有助於實現此一目標」。

    普廷表示，他已於8月31日向習近平詳細介紹與川普會談的成果，以及「已在進行」的解決衝突的工作，並將在與習近平及其他官員的雙邊會晤中提供更多細節。普廷重申，為了使烏克蘭問題的解決方案可持續且長期，必須解決危機的根源，其中部分根源「在於西方持續試圖將烏克蘭納入北約組織（NATO）」。

