    國際

    扯！韓男謊稱是藝術家 從中國購入雕像騙走近5千萬公款

    南韓男子從中國購買雕像，謊稱自己是知名藝術家，使得地方政府上當花錢購買。圖為清道郡買到的雕塑。（圖擷自청도우리정신문화재단臉書）

    南韓男子從中國購買雕像，謊稱自己是知名藝術家，使得地方政府上當花錢購買。圖為清道郡買到的雕塑。（圖擷自청도우리정신문화재단臉書）

    2025/09/01 14:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！南韓1名崔姓男子，從中國進口雕像並謊稱自己是全球知名的藝術家，全羅南道新安郡、慶尚北道清道郡政府上當購買後，分別被騙走19億韓元（約新台幣4178萬元）、2.97億韓元（約新台幣653萬元）。

    《朝鮮日報》報導，崔男連小學都沒有畢業，從10多歲開始就在首爾的鋼鐵廠、木工坊上班，20歲至40多歲之間曾因詐騙等罪嫌多次坐牢，並在獄中通過高中同等學力考試。

    崔男後來將自己塑造為全球頂尖雕塑家，謊稱他是法國巴黎第七大學的名譽教授，作品遍布在20多個國家的200多間美術館和教堂，新安郡政府於2019年誤信崔男，向其支付19億韓元購買318個天使雕像，但這些其實是他從中國、菲律賓買來的。

    2023年，清道郡政府也誤以為崔男是知名藝術家，花費2.97億韓元購買了20個雕像放在景點，然而這同樣是崔男從中國進口的，清道郡當局決定和他對簿公堂。

    今年2月，大邱地方法院刑事庭認定崔男詐欺罪嫌成立，判刑2年6個月、緩刑4年，目前正在二審中；大邱地方法院民事庭則於8月31日做出判決，崔男必須將2.97億韓元款項全數還給清道郡政府。

    圖
    圖
