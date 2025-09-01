「律師」假約會真爽吃文華東方32萬尿遁！港女報警意外曝最貴香檳

香港文華東方酒店的文華廳是高級粵菜食府。示意圖，非當事人。（擷取自酒店官網）

2025/09/01 14:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港近日發生一起「8萬港幣（約新台幣32萬元）晚餐」約會騙案，引發議論。一名31歲女子在網路認識一名自稱律師的23歲男子，雙方約在文華東方酒店用餐，男子還叫了一支全球最貴頂級香檳享用，但男子卻在用完餐後「尿遁」，獨留女子支付餐費，她懷疑受騙，隨後報警求助。

綜合港媒報導，網上流傳一張疑似事發帳單，總計要港幣8萬多元，餐點包括兩份 Premium Set Dinner，每位港幣2388元（約新台幣9500元）。翻查餐廳菜單，套餐包括紅燒頂級官燕、原隻南非鮑魚、蒸海東星斑、黑椒汁煎澳洲M9和牛粒等。

請繼續往下閱讀...

而帳單上最貴的是一支2002年Krug Clos d'Ambonnay香檳，餐廳售價港幣7萬1800元（約新台幣29萬元）。該支法國頂級香檳年產量僅3000瓶、被喻為「香檳界的勞斯萊斯」。

女事主稱日前在即時通訊軟體Telegram認識這名男子，雙方於8月底相約到中環文華東方中菜廳共進晚餐。男子還提前致電餐廳，詢問有無法國頂級香檳「Krug Clos d’ambonnay」。

2人用餐約2小時，男子即借「尿遁」走了，女子焦急等了半小時多，最終被迫買單，結果大吃一驚，竟然要價港幣8萬多元，她只好找朋友協助並報警。警方根據男子手機號碼，翌日在將軍澳被捕。

據報導，該名黃姓男子來自中國福建省，其父是香港建制人士，認識不少政壇中人。友人透露，黃男從政後性格改變，變得不務正業及喜歡攀附名人，出入會所，對名酒美食有一定認識。黃男涉及詐騙並非首次，其19歲時，曾以假身份相約兩名女網友到酒店，以不同理由迫女網友性交。2023年9月，被判囚2年9個月。

網上流傳一張疑似事發當晚帳單，金額總計8萬4453港幣，其中最貴的是一支2002年Krug Clos d'Ambonnay香檳。（擷取自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法