K-POP停播了！南韓對北韓「自由之聲」喊卡 時隔15年再靜音

圖為從南韓非軍事區（DMZ）觀測所望向北韓的「機井洞」（Gijungdong）宣傳村，村內矗立著一支巨型國旗桿。在北韓持續其視覺宣傳的同時，南韓政府1日宣布，已單方面停止對北韓放送數十年的「自由之聲」心戰廣播，盼能緩和軍事緊張。（路透）

2025/09/01 13:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，南韓國防部發言人李京浩1日宣布，作為緩和與北韓軍事緊張關係的措施之一，軍方已正式停止播放對北韓的心理戰廣播「自由之聲」（Voice of Freedom）。此舉是南韓總統李在明新政府上台後，為尋求與平壤對話所採取的最新具體行動。

「自由之聲」廣播最早於1962年首播，由南韓軍方心理戰大隊製作，在過去超過半世紀的歲月裡，其播送與停止，成為了兩韓關係起伏的指標。該廣播透過多個節目，向資訊受到嚴格管制的北韓傳遞外部消息、介紹南韓發展現況與自由民主體制，其中更包含大量韓國流行音樂（K-pop）。該廣播上次是在2010年，因北韓魚雷攻擊導致南韓「天安艦」46名官兵死亡的事件後重啟，此次停播，距離當時已隔15年。

請繼續往下閱讀...

自今年6月上任以來，李在明便尋求與擁有核武的北韓建立更溫和的關係，並誓言要與平壤建立「軍事互信」。韓聯社指出，此次停播並非單一事件。依據李在明指示，南韓軍方6月起已全面停止對北韓的擴音器喊話，並拆除了設在邊境地區的部分固定式擴音設備。此外，國家情報院也已於7月陸續停播對北韓的廣電節目。

平壤不領情 反批李在明「偽君子」

然而，首爾單方面的善意並未獲得平壤的正面回應。北韓已表明，對於改善和華盛頓重要區域安全盟友南韓的關係不感興趣。平壤官方的中央通信社（KCNA）更於8月27日發布聲明，抨擊李在明呼籲「無核化」的言論，稱他是「偽君子」。聲明指責李在明「假裝有恢復關係的意願」，卻暴露了「對抗狂人的本色」，並強調北韓將「維持我們不放棄核武、國家威望與榮譽的立場。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法