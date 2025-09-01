為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    新書揭密！卡蜜拉王后少女時期 曾用鞋跟擊退猥褻犯

    卡蜜拉王后在少女時期曾遭遇過1次猥褻未遂，最後她用鞋跟成功擊退襲擊者。（路透）

    卡蜜拉王后在少女時期曾遭遇過1次猥褻未遂，最後她用鞋跟成功擊退襲擊者。（路透）

    2025/09/01 13:38

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日1本關於英國王室的新書披露，卡蜜拉王后（Queen Camilla）在少女時期曾遭遇過1次猥褻未遂，最後她用鞋跟成功擊退襲擊者。

    根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，《泰晤士報》（The Times）前王室編輯瓦倫丁．洛（Valentine Low）在《權力與宮殿》（Power and the Palace）一書中講述這起事件。

    瓦倫丁．洛在書中表示，卡蜜拉在2008年曾向他講述她16、17歲時的經歷。事件發生在開往帕丁頓（Paddington）車站的火車上，1名男子突然撫摸她，於是她脫下鞋子用鞋跟打他。

    卡蜜拉指出，她母親告訴她若遭到猥褻就應該反擊。等火車抵達倫敦後，她向車站工作人員報告此事，該男子隨後被逮捕。

    近年來卡蜜拉大部分公共工作都與支持家庭暴力、強姦受害者有關。她是慈善機構「安全生命」（SafeLives）贊助人，並曾造訪英國乃至全球各地的婦女庇護所和強暴危機中心。

    卡蜜拉在多次有力演講中，談到遭受家庭暴力者應勇敢站出來，以及為何她們不應感到恐懼或恥辱。

    卡蜜拉身邊的消息人士表示，她此前從未公開過這起猥褻未遂事件，是為了避免人們將注意力集中在她本人經歷上，而忽略她現在所服務的受害者。

    熱門推播