    川普挑戰憲政！ 擬以行政命令強推「選民證件」投票

    美國總統川普慣用行政命令來推動爭議性政策。他宣稱，將再度以行政命令，強制要求所有選民在投票時都必須出示身份證明。（美聯社資料照）

    2025/09/01 12:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普再度對美國的選舉制度開砲！根據《路透》報導，川普上週六（8月30日）透過其社群平台「Truth Social」悍然宣布，他將簽署一項行政命令，強制要求每一位選民在投票時，都必須出示身份證明文件（Voter ID）。此舉被外界視為意圖以行政權力干預選舉，恐將引發嚴重的憲政危機。

    川普在其貼文中，以慣有的大寫字母與驚嘆號強調：「選民證件必須是每一次投票的一部分。沒有例外！我將為此發布一項行政命令！！！」

    他同時重申，應廢除大規模的郵寄投票，僅開放給「病重者與遠在海外的軍人」等極少數例外。川普長期以來、毫無根據地宣稱其2020年的敗選，是因大規模郵寄投票導致的選舉舞弊所致，並持續散播非公民普遍投票等不實指控。

    川普此番言論，被廣泛解讀為是為即將於2026年11月3日舉行的期中選舉，預先鋪陳其「選舉舞弊論」，為共和黨若選情不利預打「預防針」。2026年的期中選舉，將被視為對川普重返執政後的首場全國性信任公投。

    繞過國會 總統是否有權引發質疑

    然而，川普想以一紙行政命令，來改變全國選舉規則的作法，在法律上備受質疑。《路透》指出，根據美國憲法，聯邦選舉是由各州層級負責執行。目前並不清楚，總統是否有憲法權力，能繞過國會，單方面地以行政命令來強制實施此類全國性的選舉措施。

