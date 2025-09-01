前紐約市長朱利安尼車禍 胸椎骨折手腿多處撕裂傷

前紐約市長朱利安尼8月30日在新罕布夏州因車禍受傷。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）8月30日在新罕布夏州車禍受傷。隨行保鏢拉古薩（Michael Ragusa）說，朱利安尼經診斷有胸椎骨折、多處撕裂傷和挫傷，以及左臂和小腿受傷。

根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，朱利安尼當時乘坐一輛福特汽車於新罕布夏州曼徹斯特市（Manchester）被追撞，警方表示，這起事故中所有傷者都已送醫，均無生命危險。

拉古薩指出，在車禍發生前不久，曾有1名自稱家暴受害者的女子在路上攔下朱利安尼求助，朱利安尼還當場幫她撥打911電話。

新罕布夏州警方證實，警方當時正調查1起已通報的家暴案，員警並在家暴案現場對面發現這起交通事故。

調查人員指出，已確認撞擊朱利安尼的車輛駕駛身分，但目前尚未提出任何指控，事故仍在調查當中。

朱利安尼是律師，曾擔任檢察官，1993年首次當選紐約市長，在2001年9月11日紐約世貿中心遇襲事件發生時就是他擔任市長期間。2008年競選共和黨內美國總統初選失利，後來成為川普2016年競選顧問。他2018年加入川普私人法律團隊，並一直擔任該團隊一職直至2020年大選。

在拜登於2020年大選中擊敗川普後，朱利安尼主張選舉被竊取。今年早些時候，他與2名前選舉工作人員達成初步和解。這些工作人員因虛假選舉舞弊指控而反告他誹謗，最終獲得1.48億美元（約台幣45.3億元）賠償金。

