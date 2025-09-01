以色列擬將環保少女關入「恐怖囚室」 反制加薩援助船隊

瑞典環保少女童貝里（右）8月31日於西班牙巴塞隆納，搭上一艘開往加薩的民用援助船。以色列國安部長已放話，擬將她拘留在「恐怖份子級別」的監獄中。（美聯社）

2025/09/01 11:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列槓上環保少女！根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，為反制瑞典環保少女格童貝里（Greta Thunberg）再度率領船隊、意圖突破以色列對加薩的封鎖，以色列極右翼國安部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）正擬定計畫，要將她與其他社運人士，拘留在「恐怖份子級別」的嚴酷監獄中。

童貝里已於8月31日，偕同《權力遊戲》演員連恩康寧漢翰（Liam Cunningham）及巴塞隆納前市長等名人，從西班牙啟航，加入一支號稱「史上最大規模」的全球聲援加薩船隊（Global Sumud Flotilla），旨在運送人道物資，並對加薩嚴峻的人道危機表達抗議。

童貝里行前接受媒體訪問時，言詞極為激烈。她指控西方各國政府，在以色列對加薩的行動中，已成為「種族滅絕的共犯」。她強調：「當我們的政府失能時，人民必須取而代之。」她並反擊外界對其「反猶太」的指控，稱「說我們不應轟炸人民，並不是反猶太」。

以色列極右部長放話：要讓他們後悔來過

對於童貝里的挑戰，以色列鷹派部長則準備以最強硬的手段回應。根據以色列大報《今日以色列》（Israel Hayom）的報導，班吉維爾計畫將被捕的社運人士，關押在條件惡劣、專門用來囚禁女性恐怖份子的克茨歐特（Ktzi’ot）與達蒙（Damon）監獄。其親信更囂張放話：「在監獄待上幾週後，他們會後悔來到這裡。我們必須消除他們再次嘗試的胃口。」

這已非童貝里首次嘗試闖關。她曾在今年6月遭以色列海軍攔截並驅逐出境。當時，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）還稱，曾向船上人士播放哈瑪斯去年10月7日的暴行影片，但他們拒絕觀看；美國總統川普也對此事發表評論，大酸童貝里是個「年輕、憤怒的人……我想她該去上情緒管理課。」

