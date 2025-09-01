傳奇網路迷因柴犬「不可以色色」 飼主證實已於昨日高齡17歲過世

經典網路迷因「不可以色色」的柴犬本尊，驚傳已於上月過世。（圖擷取自網路、@ponsan_shiba IG，本報合成）

2025/09/01 12:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2021年起，許多網友想在社群平台討論涉及成人黃色話題時，會丟出一張坐在購物車內、被人暱稱「不可以色色」的柴犬照片，此照後來被網友們進行一連串二創、瘋傳，成為熱門網路迷因之一。然而，這張哏圖的柴犬本尊傳出，於上月底在以17歲高齡過世，令各國粉絲感到錯愕與不捨

據了解，網路迷因之「不可以色色」中的主角，是一隻來自日本埼玉、名為Pon（ポン）的柴犬。Pon的飼主過去曾分享牠坐在購物車內，並用手指著牠的照片，逗趣畫面被各國網友們四處轉發、衍伸各種二創圖片，甚至製作出希望大家在網路上討論成人話題時，務必冷靜發言、三思而後行的「不可以色色」網路迷因。

在今年1月滿17歲的Pon，因為高齡加上罹患疾病，從飼主今年在IG的發文顯示，Pon只能被飼主抱著或搭乘推車外出，健康狀況令不少人擔憂。昨（8月31日）飼主公開Pon過世的消息，並感謝來自世界各國的網友們，這些年一直給牠滿滿的愛，雖然接下來會很孤單，但相信Pon一定感到很幸福，也期待有一天再次相見。

同時，飼主還利用AI生成一段趣味短影驗，讓外星人從購物車抱起Pon，讓牠一起乘坐飛碟前往；另據飼主的發文透露，Pon將於今（1）日正式踏上彩虹橋。消息一出，許多喜愛Pon的網友紛紛前往悼念，除了為又有一名經典哏圖代表離去哀傷，也感謝Pon這些年帶給大家超越國界、充滿歡笑的珍貴回憶。

